L’analisi della sconfitta della Roma al Maradona da parte del tecnico portoghese e la foto postata dagli spogliatoi dopo la gara scatenano gli attacchi dei social network

30-01-2023 11:49

Pur ammettendo la forza del Napoli, José Mourinho non ce l’ha fatta a riconoscere la sconfitta della sua Roma al Maradona. Il tecnico portoghese ha affermato che i giallorossi avrebbero meritato di vincere e poi ha pubblicato una foto di tutta la squadra dagli spogliatoi dello stadio partenopeo, come solitamente si fa in caso di vittorie importanti. Inevitabili per lui gli attacchi del web.

Le parole di Mourinho dopo il Napoli

“Meritavamo di vincere. Oggi, nella tristezza di un risultato che considero ultra-immeritato, sono orgoglioso di questa squadra”, queste le parole di José Mourinho dopo la sconfitta della Roma contro il Napoli.

“L’abbiamo imposta questa gara, che il Napoli non voleva e nemmeno il pubblico, infatti lo stadio sembrava vuoto”, ha poi aggiunto l’allenatore portoghese, riferendosi al silenzio dopo l’1-1 di El Shaarawy, trasformatosi però in un ruggito al gol vittoria degli azzurri firmato da Simeone.

Mourinho e la foto della Roma negli spogliatoi

Sul sup profilo Instagram, Mourinho ha poi pubblicato una foto che è rappresenta un unicum nella storia del calcio sui social: lo scatto immortala l’intero gruppo della Roma, giocatori e staff, abbracciati negli spogliatoi dopo la partita. Solitamente un tipo di fotografia delle squadre reduci da una vittoria importante e non da una sconfitta, seppur accompagnata da una bella prestazione. “Che squadra, che giocatori, che prestazione. Forza… ci vediamo mercoledì all’Olimpico”, le parole del tecnico ad accompagnare l’immagine.

Napoli-Roma, l’attacco del web a Mourinho

Tra dichiarazioni e post, gli utenti dei social network si sono scatenati nell’attaccare Mourinho dopo la sconfitta della sua Roma contro il Napoli. “Ma Mourinho lo sa che sta parlando della Roma e non, con tutto il rispetto, dello Spezia o della Cremonese… Una rosa con il terzo monte ingaggi della serie A”, commenta Rui. “Mourinho è diventato una macchietta”, aggiunge Magnopaolo. “Tra le tante parole rosicone di Mourinho dopo il Napoli, ricordiamo anche le parole del pre partita (‘come Dybala il Napoli non ne ha’): ridicole”, aggiunge Jac.

“Gli avversari ridotti a festeggiare una sconfitta di misura. Rendetevi conto di cosa siamo diventati. Si accontentano di perdere senza fare troppo brutta figura”, sottolinea invece Luigi riferendosi alla foto postata da Mou. “La foto di Mourinho con il gruppo squadra dopo il 2-1 a Napoli una delle robe più cringe mai viste da quando il calcio viaggia sui binari social”, commenta Nick. “Non riesco a smettere di ridere pensando al post di Mourinho”, la chiosa di Cholito.