Mourinho show, frecciate alla FIGC e una richiesta alla Roma femminile

Anche Kumbulla e Belotti infortuni. Lo Special One ha l'infermeria super affollata. Arriva la richiesta alla squadra femminile giallorossa. Intanto non dimentica la squalifica.

30-04-2023 09:11

Al termine della sfida Roma-Milan, José Mourinho si è reso protagonista di un post match molto “caldo”. Un fiume in piena. Tutti nel mirino, nessuno escluso e anche una richiesta molto particolare.

Roma, Mourinho non ha dimenticato la squalifica

José Mourinho non è il tipo che dimentica. Nel post match della sfida Roma-Milan, terminata in parità in maniera rocambolesca, lo Special One è tornato sulla questione Serra-FIGC.

“Spero in futuro che quando prenderò una squalifica io poi potrò andare in panchina perché mi devono due partite, le mie due partite chi me le ridà?“, la frecciata del tecnico portoghese che fa riferimento al deferimento di Marco Serra per il caso in Roma-Cremonese dello scorso 28 febbraio.

Roma, tanti infortuni: una situazione drammatica

Un modo per cercare anche di non pensare all’infermeria super affollata in casa Roma. L’ultimo ad aver alzato bandiera bianca è stato Marash Kumbulla. Per il difensore centrale giallorosso lesione al crociato nella sfida con il Milan e stagione finita. Pure Andrea Belotti è ai box per un problema alle costole.

Una situazione di grande emergenza in un momento topico della stagione con la Roma che si sta giocando un posto tra le prime quattro del campionato e, soprattutto, è attesa dalla semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

Roma, Mourinho chiede un favore alla squadra femminile

Con il suo stile unico, José Mourinho ha trovato una soluzione ai suoi problemi, ovvero chiedere un favore alla squadra femminile della Roma, fresca di vittoria dello Scudetto.

“Ho la squadra femminile che ha vinto il campionato oggi, ha un difensore centrale che giocava nel Bayern Monaco. Magari può aiutarci”. Il difensore citato dal portoghese è Carina Wenninger, 32enne colonna della squadra femminile giallorossa, in prestito dal Bayern Monaco (nazionale austriaca). Una battuta che certifica come José Mourinho sia alle prese con un momento molto difficile a livello di infortuni.