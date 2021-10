Napoli, i tifosi hanno il dente avvelenato: Sembra tutto già scritto

24-10-2021 20:11

Si ferma a otto la striscia di vittorie consecutive del Napoli, anche se quello conquistato all’Olimpico contro la Roma è da considerare comunque un buon punto. Non per i tifosi partenopei, che a fine partita hanno il dente avvelenato non tanto con la squadra, autrice di una buona prestazione, quanto con l’arbitro Massa. Anzi con gli arbitri: dopo le polemiche legate ai favori, veri o presunti, al Milan, molti invitano addirittura a non farsi troppe illusioni.

Roma-Napoli, tifosi azzurri scatenati all’intervallo

Sensazioni contrastanti al termine del primo tempo. Dopo un avvio difficile, è il Napoli a fare la partita, rischiando però grosso su un contropiede non sfruttato da Abraham. “Partita molto combattuta…teniamo bene botta…con più di coraggio potremmo fare punti preziosi”, scrive un fan. “Ma sbaglio o Abraham doveva essere espulso?”, domanda un altro. E sono in tanti a chiederselo. “Abraham andava ammonito per la seconda volta per gioco pericoloso, assurdo”. Qualcuno se la prende anche con i commentatori: “Fenomeni pure quelli della telecronaca: mezz’ora a pontificare sul mancato rosso a Osimhen, inesistente, e nessun cenno al fatto che Abraham fosse già ammonito”. Mentre altri guardano alle prestazioni in chiaroscuro di alcuni big: “Osimhen e Insigne troppo nervosi, Zielinski da incubo. C’è bisogno di forze fresche”.

Roma-Napoli, l’arbitro Massa finisce nel mirino

Nel secondo tempo sono le decisioni di Massa a finire nel mirino. “Abraham doveva essere espulso nel primo tempo e anche per un fallo su Ospina già a terra”, scrive un tifoso inviperito. “Perchè i fuorigioco al Napoli li segnalano subito mentre a tutte le altre aspettano che l’azione finisca?”, si chiede un altro fan. “Inutile farsi illusioni, sembra tutto già scritto: questo scudetto deve vincerlo il Milan“, annuncia profetico un supporter azzurro. “Ma li sentite questi al commento? Non vedono l’ora di annunciare il gol della Roma“, scrivono in molti. Nel finale, a partita conclusa, è espulso anche Spalletti: “Assolutamente ridicolo, ammesso che qualcuno abbia fatto dei sogni è bene che si svegli subito”.

