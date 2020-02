Napoli, la lista Champions 2019-20: i 22 giocatori selezionati

Il Napoli cerca il suo rilancio in Champions League, dopo le amarezze del campionato. Con Gennaro Gattuso al posto di Ancelotti in panchina, gli azzurri agli ottavi di finali della massima competizione Uefa se la vedranno contro il Barcellona, una delle grandissime favorite per la vittoria finale. La lista Champions del Napoli presenta alcune inevitabili novità rispetto al girone eliminatorio, viste le importanti operazioni di mercato nel mese di gennaio. Questi i 22 selezionati da Gattuso:

Portieri Napoli in lista Champions 1 MERET, 25 OSPINA, 27 KARNEZIS.

Difensori Napoli in lista Champions 6 Mário RUI, 13 LUPERTO, 19 MAKSIMOVIC, 22 DI LORENZO, 23 HYSAJ, 26 KOULIBALY, 44 MANOLAS.

Centrocampisti Napoli in lista Champions 5 ALLAN, 8 Fabián RUIZ, 12 ELMAS, 20 ZIELINSKI, 31 DEMME, 68 LOBOTKA.

Attaccanti Napoli in lista Champions 7 CALLEJON, 9 LLORENTE, 11 LOZANO, 14 MERTENS, 21 POLITANO, 24 INSIGNE, 99 MILIK.

Gennaro Gattuso ha operato delle scelte inevitabili, al netto del mercato di riparazione. In porta si verificherà l’ormai consueto balletto tra Meret e Ospina con Karnezis terzo di lusso; in difesa tutti confermati da Koulibaly a Manolas, fino agli esterni Di Lorenzo, Mario Rui e Hysaj mancano però gli infortunati di lungo corso Malcuit e Ghoulam. A centrocampo oltre agli insostituibili Allan, Fabian Ruiz e Zielinski si sono aggiunti i nuovi acquisti Demme e Lobotka. In attacco ci sarà l’imbarazzo della scelta tra Llorente e Milik come punte centrali, Callejon, Lozano, Insigne e Mertens come esterni a cui si è aggiunto l’ultimo arrivato Politano. Scomparso dai radar Younes che è da tempo nel listino dei partenti. Con questi uomini il Napoli cercherà di proseguire il suo cammino nel calendario della Champions League 2019-20

