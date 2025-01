Napoli, migliaia di tifosi all’aeroporto per caricare gli azzurri: McTominay incredulo

A Capodichino i supporter azzurri hanno accolto numerosi il pullman della squadra, in partenza per la partita scudetto di Bergamo contro l’Atalanta

La gara contro l’Atalanta è una partita scudetto e i tifosi del Napoli non potevano far mancare il loro supporto alla squadra di Antonio Conte: migliaia di fan partenopei si sono radunati all’aeroporto di Capodichino per caricare gli azzurri, in partenza per Bergamo. Una scena che ha sorpreso i volti nuovi della squadra, a cominciare da Scott McTominay, incredulo in un post sui social.

Atalanta-Napoli, i tifosi caricano gli azzurri all’aeroporto

Il Napoli è pronto per la partita scudetto contro l’Atalanta, ma lo sono anche i suoi tifosi. I supporter della formazione partenopea non potevano far mancare il loro sostegno e la loro carica alla squadra di Antonio Conte e così oggi si sono radunati all’esterno dell’aeroporto di Capodichino, in attesa del pullman che da trasportava gli azzurri da Castelvolturno.

Napoli, il pullman accolto da cori e fumogeni

All’arrivo del Napoli, attorno alle ore 16:20, è iniziata la festa: migliaia di tifosi hanno accolto il pullman degli azzurri con cori, bandiere e fumogeni, in uno scenario che a molti ha ricordato la vigilia delle gare più importanti disputate in trasferta dal Napoli di Luciano Spalletti nella stagione 2022/23, quella del terzo scudetto.

Napoli, McTominay incredulo per l’accoglienza all’aeroporto

La calda accoglienza dei tifosi all’aeroporto di Capodichino ha sorpreso i giocatori del Napoli, soprattutto coloro che sono alla prima stagione all’ombra del Vesuvio. Scott McTominay ha condiviso una storia sul suo account Instagram con la passerella del pullman della squadra tra due ali di tifosi in festa: “Incredibile”, in italiano, l’unica parola aggiunta dal centrocampista scozzese per commentare la scena.

Ma anche i giocatori che hanno vissuto le emozioni dello scudetto del 2023 sono rimasti stupiti di fronte all’entusiasmo dei tifosi. Anche Giovanni Simeone ha pubblicato una storia pressoché identica a quella di McTominay, commentando con l’uso di tre emoticon: una testa che esplode – come a dire “da impazzire” – un bicipite flesso, segno universale di forza, e un cuore azzurro.