Napoli, record buttato a Bologna: tifosi delusi con arbitro e Spalletti

Il Napoli si fa rimontare due reti dal Bologna e vede svanire il possibile primato di punti. Tifosi in fermento con l'arbitro per il giallo a Kim. Fa festa solo Osimhen.

28-05-2023 17:10

Osimhen blinda il primato nella classifica cannonieri, il Napoli invece spreca l’opportunità di ritoccare il record di punti stabilito con Sarri nel 2018. È un 2-2 agrodolce quello dei campioni d’Italia a Bologna. Un pareggio che a conti fatti non serve a nessuno, neppure agli emiliani, ora indietro nello sprint per l’ottavo posto che potrebbe voler dire Europa. Sui social c’è spazio per qualche recriminazione da parte dei tifosi azzurri: dall’arbitro che ha escluso Kim dalla festa scudetto di domenica prossima (il coreano potrebbe aver chiuso oggi la sua esperienza in azzurro) ai cambi nella ripresa, ce n’è di carne al fuoco per il tribunale del web.

Napoli, i tifosi e l’ipotesi Motta in panchina

Si parla tanto di Thiago Motta come possibile erede di Spalletti sulla panchina azzurra e i tifosi del Napoli ne discutono prima del match. Pasquale lo accoglierebbe a braccia aperte: “Mi piacerebbe molto, è allenatore giovane, con stimoli e ha fatto un ottimo lavoro con Spezia e Bologna“. Tommy invece no: “Sinceramente non mi dice niente”. Qualcuno è scettico: “Non sarebbe un salto nel buio affidarsi a un allenatore con un paio di stagioni di serie A?”. Mentre Raffaele sposa l’idea: “Tra tutti i nomi è uno dei più intriganti”.

Bologna-Napoli, ritmi blandi in avvio

Pochi i significati offerti da una partita aperta da un gol messo a segno dal solito Osimhen, bravo ad approfittare di un errore di Skorupski. “Napoli già tra Dimaro e Castel di Sangro“, scherza Giovanni. Raffaele bacchetta uno dei giovani: “Zerbin inguardabile”. Peppe se la prende con Bereszynksi: “Anche il compagno di fascia lascia molto a desiderare”. “L’unica cosa degna di nota di questo primo tempo è il gol di Osimhen, per il resto noia”, scrive un altro tifoso.

Osimhen segna ancora nella ripresa

C’è spazio anche per qualche recriminazione nei confronti dell’arbitro Marcenaro: “Ma come si fa ad ammonire in questa partita tra scapoli e ammogliati?”. Ne fa le spese Kim che, diffidato, salterà la festa scudetto di domenica prossima contro la Sampdoria. “Quindi non vedremo più Kim con la maglia del Napoli“, osserva un tifoso. Poi la doppietta di Osimhen: “Ci ha svegliato dal sonno”, scherza Tony. Il successo sembra in cassaforte, ma nel finale il Bologna agguanta il pari. “Cambi sbagliati da Spalletti”, sentenziano alcuni fan. “Addio record di punti”, è il rammarico di Gennaro. “Buttata letteralmente nella spazzatura la possibilità di scrivere un’altra piccola pagina di storia”.