L'allenatore degli azzurri tira dritto dopo la sconfitta con la Lazio: "E' stata una partita storta, mancata la qualità"

03-03-2023 23:38

Un Napoli sottotono e imbrigliato dal grande ex Maurizio Sarri ha subìto la prima sconfitta al Maradona ad opera della Lazio. Dopo la partita il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn ha analizzato il ko che ha posto fine alla serie di otto vittorie consecutive, senza fare troppi drammi e lodando l’atteggiamento dei suoi: “Ho visto tante teste basse nello spogliatoio, l’impegno e l’applicazione non sono mancati. Nessuna presunzione“.



Napoli ko, Spalletti: “Mancata la solita qualità”

“Abbiamo palleggiato nella maniera più sporca di sempre, abbiamo forzato sulle uscite laterali dove loro ci lasciavano la possibilità di avere linee di gioco. Però c’era la possibilità di andare in mezzo, invece siamo stati poco pazienti“, ha spiegato Spalletti.

“Nella ripresa abbiamo cercato di più i centrocampisti, abbiamo cercato di giocare di più: abbiamo fatto un po’ meglio, ma a livello di qualità potevamo fare di più. C’è mancata proprio la qualità nel palleggio”.

Spalletti: “Lazio difensiva? Me l’aspettavo”

“Lazio molto bassa? Me l’aspettavo, gioca sempre come un blocco. Quando siamo andati nella loro metà campo, abbiamo sempre fatto le scelte peggiori, ma ho visto applicazione e voglia, quelle sono le cose fondamentali. Non ho visto presunzione, la Lazio si è difesa bene, è stata fortunata sulla traversa e noi un po’ ingenui sul gol di Vecino. Complimenti a lui, è un grande professionista e un grande calciatore”.

Spalletti svela: “Tante teste basse nello spogliatoio”

Al termine della partita diversi giocatori sono sembrati molto abbattuti, tra i più delusi il difensore coreano Kim che si è accasciato al suolo dopo il triplice fischio. Spalletti nel dopo gara ha confermato il dispiacere della squadra, nonostante i tanti punti di vantaggio in classifica: “Sconfitta indolore? In verità ho visto tanto dispiacere rientrando negli spogliatoi. Tante teste basse, i ragazzi erano molto dispiaciuti“.

“C’è sempre rammarico, a prescindere da quando perdi. Ma c’è stata la reazione di un pubblico spettacolare, è importante vedere certi atteggiamenti“.

“E’ stata una partita storta, ora si va a riprendere il lavoro in modo corretto. Non ho dubbi che in settimana ci sarà il giusto atteggiamento, me lo dimostra come sono rientrati nello spogliatoio”,ha assicurato il mister toscano.