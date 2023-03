Il tecnico azzurro elogia il suo collettivo fatto di organizzazione e fantasia e si toglie un sassolino dalle scarpe

19-03-2023

Il suo capolavoro se lo gode con riservatezza e orgoglio. Spalletti ha messo tutto se stesso in questo Napoli, ha iniziato dalle fondamenta per arrivare a costruire un palazzo reale dove ogni piccolo dettaglio è curato maniacalmente. Con tanta attenzione da fargli trovare difetti anche nelle piccolezze. Dopo un 4-0 così in casa del Torino, però, quando il sabato prima avevi liquidato l’Atalanta e in settimana avevi travolto l’Eintracht in Champions è davvero difficile fare gli schizzinosi. Spinto dalle capocciate di Osimhen e dalle magie di Kvara ma con il supporto di una squadra intera compatta come un granito il Napoli vola sempre più in alto. E il giorno della festa scudetto si avvicina mentre questa squadra macina record su record.

Napoli, Spalletti sorpreso dalla reazione della squadra

Una squadra che sta stupendo lo stesso Spalletti. Il tecnico azzurro ammette: “Quando vado a parlare ai ragazzi pensando che ci sia un po’ di appagamento puntualmente mi rispondono sul campo. C’era anche la partenza dei nazionali che poteva distrarre, invece la risposta è stata micidiale. C’è un detto napoletano che recita: chi ha fame non ha sonno ed è proprio così”. Il rapporto tra Kvara e Osimhen è uno dei segreti di questo Napoli: “Io ci metterei anche gli altri, nel terzo gol risalta il tacco di Kvara e il cross di Olivera ma guardiamo il taglio che da Di Lorenzo che sposta a sinistra per sviluppare questa azione. Questo gol me lo porterò dietro. Certo Osimhen sembra un drago a due teste ma non ci sono solo quei due davanti. Questa squadra sa sempre lottare, fare possesso palla, come era successo anche con l’Atalanta”.

Ha colpito il gesto di Di Lorenzo che al momento del rigore si è avvicinato a Kvara e gli ha chiesto se se la sentiva di tirare: “Di Lorenzo ha grandissimo carattere e personalità come Kim e altri, a volte riescono a infondere quella tranquillità e quella forza che possono aiutare i compagni”.

Napoli, Spalletti si toglie un sassolino dalle scarpe

Organizzazione e fantasia più qualità è il mix vincente: “Ecco perché abbiamo questo vantaggio sulle altre, per questo viene il dubbio che le altre facciano poco, è vero il contrario: che la squadra sta facendo cose straordinarie. Il merito è dei calciatori del Napoli, si diceva che dopo la sosta avremmo avuto problemi, dovevamo essere quelli che avremmo subìto più difficoltà dopo i Mondiali invece non è stato così, sono gli altri che hanno avuto problemi dal Mondiale”.

87 gol fatti, approccio mai sbagliato alle partite, sembra una squadra perfetta: “Dopo il gol oggi abbiamo dovuto sbrogliare alcune situazioni, Meret è stato bravissimo, certo che quei numeri sulla differenza gol sono importanti, dimostrano che siamo una squadra quadrata che ha qualità in tutti i reparti

Napoli, Osimhen felice per i bimbi con la sua maschera

A Dazn ha parlato anche Osimhen: “I tifosi ci supportano sempre, è bello averne tanti qui, sono stato sorpreso di vederne tanti. E’ stata una bella vittoria, contro una squadra ostica, complimenti a tutta la squadra”. I tifosi cantano ‘La capolista se ne va’: vogliono vincere il Tricolore. “Le speranze dei tifosi sono anche le nostre, aspettano da tempo, siamo felici di essere sulla strada giusta per vincere questo prestigioso trofeo, dobbiamo continuare così”. All’ingresso in campo c’era un bambino con la maglia del Torino che indossava la sua maschera. “Ho visto che aveva anche il colore dei miei capelli, poi ha messo la mia maschera, spero di incontrarlo adesso e di fare una foto con lui. E’ bellissimo recepire l’amore attraverso questi gesti, è davvero molto speciale”.