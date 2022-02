“Non può sostituire Dybala”: tifosi Juve contrari al colpo di mercato

28-02-2022 12:34

La notizia dei like di Nicolò Zaniolo ai post degli juventini Leonardo Bonucci, Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli riporta il calciomercato sotto i riflettori, aprendo il dibattito sulla possibilità che il trequartista della Roma si trasferisca in bianconero alla fine della stagione.

Zaniolo al posto di Dybala?

A discutere non sono solo i romanisti, ovviamente infastiditi dall’apprezzamento social di uno dei loro giocatori migliori per gli avversari di sempre, ma anche i tifosi della Juventus, che si domandano se Zaniolo sia effettivamente l’acquisto migliore per il futuro della Vecchia Signora.

Soprattutto sono in tanti quelli che si domandano se l’eventuale ingaggio di Zaniolo verrà effettuato per bilanciare la partenza di Paulo Dybala, il cui rinnovo di contratto resta in stand-by nonostante la data della scadenza si avvicini sempre più.

Gli juventini non credono nel giallorosso

Per molti, infatti, Zaniolo non è il giocatore migliore per rimpiazzare l’argentino. “Se compriamo Zaniolo per sostituire Dybala siamo proprio idioti, e non lo dico solo come dybalista ma anche guardando i gol e presenze dei due”, scrive Fran su Twitter, sintetizzando il pensiero di molti juventini.

“Leggo che vogliamo ‘sostituire’ Dybala con con Zaniolo: Dio aiutami”, aggiunge Sil. “Non lo so, ma ci vuole davvero del coraggio a pensare di sostituire Dybala con Zaniolo”, il parere di Micol. “Zaniolo per Bernardeschi: sì. Zaniolo per Kean: sì. Zaniolo per Dybala: MAI”, spiega Anthony, suggerendo alla Juve come dovrebbe considerare l’eventuale acquisto del romanista.

Per alcuni il problema non è tecnico, ma riguarda l’integrità fisica di Zaniolo, giocatore che nell’ultimo hanno ha subito due gravi infortuni al ginocchio. “Allora Zaniolo è recuperato, però di sicuro non è sanissimo, è di sicuro non lo è più di Dybala. Mon mi sembra né adatto a sostituirlo, né lo stesso ruolo di Dybala”, scrive Paolo.

Lorenza, invece, tifa per l’arrivo del giallorosso: “Zaniolo è il giocatore che ci manca per legare centrocampo ed attacco. Non so se al posto di Dybala ma ci serve”.

