Olanda-Ucraina, divertimento e sogni di mercato per i tifosi

Il 3-2 con cui l’Olanda regola l’Ucraina regala con molta probabilità la gara più godibile e diverte di questo inizio di Europeo e attira applausi social da tutti i tifosi italiani. Lo scrive il giornalista Tommaso Labate, dopo un solo quarto di gara: “I primi venti minuti più belli dell’Europeo, finora. Nella partita che non ti aspetti. Champagne” e lo ribadiscono in tantissimi: “Questa è una signora partita, finalmente”, “Partita meravigliosa“, “Mamma mia che partitone stasera”. In molti, poi, sottolineano i bellissimi messaggi lanciati dai tifosi sugli spalti per Christian Eriksen. C’è chi scrive: “Che belli i messaggi di supporto ad Eriksen sugli spalti”, “Meravigliosi questi striscioni olandesi per Eriksen!”.

Non mancano poi i commenti sugli “italiani” in campo. I milanisti si emozionano per Shevchenko: “Vedere Shevchenko è come quando torni al paese dopo tanti anni, e vedi la prima fidanzatina… ti si riempie il cuore” e ancora: “quando servirà ogni cuore rossonero sarà sempre con te Sheva”. I nerazzurri tengono d’occhio Stefan de Vrij e c’è chi si domanda: “Ma solo a me piacerebbe da matti DeVrij nuovo capitano dell’Inter???”. Gli atalantini Malinovskyj, Hateboer e De Roon tra alti e bassi. Panchina per lo juventino de Ligt.

Olanda-Ucraina, quanti sogni di mercato

A monopolizzare l’attenzione sono però i sogni di mercato, con giocate che i tifosi italiani sperano (o avrebbero sperato) di poter vedere in Serie A. Gli juventini chiedono a gran voce l’attaccante oranje, Memphis Depay: “Depay deve essere a Torino a luglio” e non manca chi lo scambierebbe con un nazionale azzurro: “Quando mandiamo via Bernardeschi per prendere Depay?”, “Wijnaldum e Depay alla Juve e per me potremmo chiudere il calciomercato… Georgino immenso…”.

Tra i più apprezzati della prima frazione c’è però un insospettabile Heorhij Buscan, di professione portiere della Dinamo Kiev, che tiene a galla l’Ucraina con un paio di interventi da incorniciare. Sono ancora i tifosi bianconeri a sbilanciarsi maggiormente. C’è chi scrive: “Se la Juve sta cercando veramente un secondo portiere, io terrei in considerazione quello dell’Ucraina” e ancora: “Juventus, ma il portiere dell’Ucraina non ci piace come secondo?”. Ma non manca il parere favorevole di qualche interista: “Un pensierino sul portiere ucraino?”, oppure: “Se non avessimo bisogno di molti soldi l’ideale sarebbe chiedere De Jong in cambio di Lautaro al Barcellona”.

Olanda-Ucraina, Var e Buscan sotto accusa

Sul gol del raddoppio olandese, in molti se la prendono con il Var e la direzione arbitrale. C’è chi scrive: “È ufficiale: il VAR non serve a niente”, e ancora: “Assurdo il Var non lo sanno usare in questi europei mah”, “Secondo gol irregolare viziato da fallo in attacco (e anche da fuorigioco). Niente male”, “Il Var è evidente che lo tengano spento”.

Nel finale la gara si infiamma. L’Ucraina, in 4′, ne mette due e fa esplodere i tifosi italiani di Shevchenko: “Grande Ucraina! Grande Sheva!“, “Forza Shevaaaa”. Poi, però arriva il nuovo vantaggio olandese e, dopo i complimenti della prima frazione, Buscan attira una mezza infinità di critiche: “Ahia! Qui ha papereggiato il portiere ucraino…”, “Portiere dell’Ucraina una sicurezza. Per l’avversario”, “Che disastro il portiere”. Anche per Dunfries si ribaltano i pareri, dalla critiche ci si chiede: “Si è già aperta l’asta per Dunfries?”, “Partitone del mio pupillo Dumfries!”. Al termine, quello che non cambia è la bellezza della gara, con i tifosi a ricordarlo una volta di più: “Che bella partita!“, “Queste sono le partite che voglio vedere”.

SPORTEVAI | 13-06-2021 23:05