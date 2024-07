Olimpiadi Parigi 2024, via alla cerimonia di apertura: orario, luogo, star e tutte le novità

Tutto pronto per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Parigi: l'organizzazione dell'evento e tutti i dettagli su quella che si annuncia come una festa indimenticabile.

Il countdown per l’inizio delle Olimpiadi è partito, con la cerimonia d’apertura che si preannuncia storica, pronta a lasciare il segno. Le novità saranno tante, a partire dal luogo della parata fino all’organizzazione della stessa, con l’intera città di Parigi e la Senna pronte a illuminarsi.

Olimpiadi, via alla cerimonia: non sarà allo stadio

La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 non inizierà alle 20.24, come volevano gli organizzatori, ma alle 19.30. Il motivo? Favorire un maggiore spettacolo con le luci del tramonto, come richiesto dal regista Thomas Jolly. La parata dovrebbe durare circa tre ore e 45 minuti e non avverrà in uno stadio, come di consueto, ma nel luogo simbolico della città: si chiuderà al Trocadero, ai piedi della Tour Eiffel. Saranno tante le personalità presenti, a partire dai capi di Stato circa 100.

Si passerà anche per la Senna dal Pont d’Austerlitz a quello d’Iéna. Gli atleti si imbarcheranno lungo 4 chilometri a monte, e sbarcheranno lungo 3 chilometri a valle, trasportati su 85 battelli. Non tutti i 10.500 sportivi però saranno presenti, causa calendari di competizione. Se ne prevedono comunque al massimo 8.500.

Cerimonia Olimpiadi, il numero di tifosi

Gli spettatori paganti sulle rive basse saranno 104, ma ci saranno anche altri 222mila con posti gratuiti su invito, posizionati sulle rive alte. A questi si aggiungeranno circa 200mila persone da balconi e finestre dei palazzi lungo il Senna e poi altri 50mila sparsi per la fanzone della città. Un numero corposo per seguire un evento storico come le Olimpiadi. Per garantire la massima sicurezza saranno presenti 45000 agenti cui si sommano 10mila soldati (mai così tanti dalla seconda guerra mondiale), 2mila poliziotti municipali, 2mila addetti alla sicurezza privati e 1850 agenti stranieri da 44 paesi di supporto alle delegazioni di cui 60 italiani, 27 cani delle unità cinofile e 650 agenti delle tre forze speciali (Gign, Raid, Bri).

Olimpiadi, gli artisti presenti alla cerimonia

Per garantire un grande spettacolo, il regista Thomas Jolly avrà a disposizione circa 3000 artisti: ballerini, musicisti, cantanti, tra i quali Celine Dion (canterà La Vie en Rose di Edith Piaf in coppia con Lady Gaga), acrobati, attori e tutto il necessario per abbellire l’evento. Anche Snoop Dogg, il rapper francese MCSolaar, la cantante lirica Marina Viotti, il gruppo metal Gojira e l’ex primatista ucraino Sergei Bubka faranno parte dello spettacolo, insieme a molti altri. Le “scene” saranno 12 e avranno il compito di valorizzare la cultura della città di Parigi e i valori universali della Francia e dello sport.

Olimpiadi, chi sarà l’ultimo tedoforo? Rischio pioggia

Ma chi sarà l’ultimo tedoforo che accenderà il braciere olimpico? Il nome di Marie-Josè Perec è stato più volte citato. Parliamo della campionessa olimpica dei 200 e 400 metri alle Olimpiadi di Atlanta del 1996, grande esponente nella battaglia per pari diritti e pari opportunità. Poi si è parlato anche di Zidane, visto il suo valore storico nella Francia. C’è poi un’ultima incognita: la pioggia. Che succederà in caso di precipitazioni atmosferiche? Un pizzico di pathos e di brivido che promette di arricchire ancor di più l’attesa per il grande evento.