Olimpiadi, Tokyo: risultati e azzurri in gara 3 agosto 2021. Diretta

Ancora appagati dall’oro di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi e gioiosi dell’argento al corpo libero, conquistato dalla superba Vanessa Ferrari (la quale vantava le potenzialità, in questa Olimpiade, per poter diventare campionessa olimpica) si guarda alla giornata odierna con un pizzico di ottimismo in più. Attesa, attesissima Simone Biles alla trave, dopo l’annuncio quasi sommesso, della sua iscrizione. Desalu in semifinale dei 200, Genzo settima nella canoa velocità K1. Nel nuoto sincronizzato: Cerruti-Ferro per ora sono seste. Per l’Italia quarti per basket e volley contro Francia e Argentina.

08:30 Ciclismo Grande attesa per le gare a squadre che vedono impegnate sia le azzurre, sia i colleghi uomini. Alle 8:51 si inizia con le donne Barbieri, Paternoster, Guazzini e Balsamo contro la favoritissima Germania, alle 9.36 Lamon, Consonni, Milan e Ganna se la vedranno con la Nuova Zelanda. Intanto, da segnalare che nella prova maschile la favoritissima Danimarca

07:56 Vela Ruggero Tita e Caterina Banti nella Medal Race dei Nacra 17 i due azzurri partono da leader: si gareggia per il metallo più prezioso. Appuntamento per le 8:33.

07:40 Boxe Irma Testa premiata conil bronzo olimpico: “Sognavo questo momento da quando ho iniziato. È una sensazione indescrivibile, avere in mano questa medaglia è uno dei momenti più belli della mia vita. Penso alla mia scalata, a tutti i sacrifici, da dove sono partita e dove sono oggi, è un percorso lascia segni indelebili dentro”.

04:50 Atletica Fausto Desalu si è qualificato alle semifinali dei 200 con il tempo di 20″29, suo record stagionale: “Ero in controllo, non ho voluto forzare. Ora devo riposare perché stasera sarà importantissima”.

04:41 Canoa Francesca Genzo finisce settima nella finale K1 200 canoa Sprint; oro alla neozelandese Kerrington, bronzo alla spagnola Portela, bronzo alla danese Jorgensen

04:05 Ha il sapore di una storia da Guerra Fredda, invece è questione di strettissima attualità che accende i riflettori su un tema scomodo ma necessario. La velocista bielorussa Krystsina Tsimanouskaya, ha perso l’arbitrato per poter correre i 200 metri olimpici a Tokyo. La Tsimanouskaya, che ha fatto richiesta di asilo politico per evitare il rimpatrio obbligato richiesto dal governo, contemporaneamente si era appellata al Cas per avere il permesso di correre.

