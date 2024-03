Ottavi Champions League: Manchester City e Real Madrid eliminano Copenhagen e Lipsia e volano ai quarti

Il Manchester City conferma il risultato dell'andata e batte il Copenhagen, mentre il Real Madrid rischia grosso ma viene graziato dalla traversa e vola ai quarti di finale a scapito del Lipsia

06-03-2024 23:10

Come da previsione Manchester City e Real Madrid volano ai quarti di finale di Champions League. Le due squadre, principali favorite alla conquista della coppa dalle grandi orecchie, hanno confermato gli esiti dell’andata ed eliminato rispettivamente Copenhagen e Lipsia, raggiungendo così Bayern Monaco e PSG tra le migliori otto d’Europa.

Manchester City-Copenhagen: 3-1 (Agg. 6-2)

Succede tutto nel primo tempo, con il Manchester City che chiude i giochi con il Copenhagen con lo stesso risultato dell’andata. A sbloccare il risultato al 5’ sugli sviluppi di un corner è Manuel Akanji con un destro che s’infila sotto la traversa, poi, dopo nemmeno altri cinque minuti, ci pensa Julian Alvarez con una bellissima conclusione di destro a chiudere definitivamente il discorso qualificazione, prima delle reti di Mohamed Elyounoussi per gli ospiti al 29’ e, nei minuti di recupero della prima frazione, del solito Erling Haaland per il definitivo 3-1.

Real Madrid-Lipsia: 1-1 (Agg. 2-1)

Pass per i quarti di finale strappato non senza sudare da parte del Real Madrid, che, dopo l’1-0 dell’andata, non va oltre il pareggio per 1-1 in casa al Santiago Bernabeu contro il Lipsia. Dopo una prima frazione conclusasi senza reti, nell’arco di tre minuti della ripresa, dal 65’ al 68’, succede di tutto, con i Blancos che vanno in vantaggio con Vinicius Junior e Willi Orban che ristabilisce immediatamente l’equilibrio. Qualificazione sofferta per le Merengues, che nei minuti di recupero vengono salvati dalla traversa dopo che Dani Olmo aveva superato Andriy Lunin con un morbido pallonetto al volo.

Real e City raggiungo Bayern e PSG ai quarti

Grazie ai risultati del ritorno degli ottavi Manchester City e Real Madrid raggiungono Bayern Monaco, che ieri contro la Lazio ha ribaltato il risultato dell’andata, e PSG, che trascinato da Kylian Mbappé ha regolato la Real Sociedad, tra le migliori otto d’Europa. Settimana prossima si avrà il quadro completo dei quarti di finale di Champions League, con le due italiane, Napoli e Inter, impegnate rispettivamente martedì contro il Barcellona e mercoledì contro l’Atletico Madrid.