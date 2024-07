Parigi 2024, Samele di bronzo: il gesto nei confronti di Elsissy conquista il pubblico francese e Mattarella

Luigi Samele conquista la medaglia di bronzo nella prova a sciabola maschile battendo nella finale per il terzo posto l’egiziano Elsissy e alla fine arriva l’abbraccio con il suo avversario

La gioia da una parte, il dolore dall’altra. Lacrime e soddisfazione: sulla pedana della sciabola vanno in scena tutte le emozioni dello sport alle Olimpiadi. La schema conquista la prima medaglia (e speriamo non l’ultima) grazie al bronzo che conquista Luigi Samele nella sciabola maschile.

Samele: il gesto nei confronti del suo avversario

La sfida con in palio la medaglia di bronzo è tiratissima, Samele riesce a prendere un vantaggio importante con il suo avversario, Elsissy, che dimostra anche un po’ di nervosismo con qualche battibecco di troppo nei confronti dell’arbitro che gli vale anche un’ammonizione. Il pugliese riesce a prendere un piccolo vantaggio ma il nordafricano è uno dei migliori al mondo e riesce a recuperare prima delle due stoccate che valgono la vittoria e il bronzo.

Samele fa fatica a contenere l’emozione, esulta con gli occhi che si riempiono di lacrime ma prima di andare ad abbracciare amici e famiglia che sono arrivati dall’Italia per fare il tifo per lui. Ma anche nel momento di gioia e di commozione, l’azzurro non dimentica la sportività: va ad abbracciare il suo rivale e lo indica come a chiamare l’applauso del pubblico anche per lo sconfitto.

Samele: “Che emozione abbracciare Mattarella”

Ai microfoni della Rai, Luigi Samele non nasconde le sue emozioni per il secondo bronzo consecutivo dopo quello di Tokyo 2020, stavolta anche di fronte ai tifosi a differenza dell’edizione giapponese: “C’era un tifoso speciale, non potevo esimermi dall’abbracciarlo, ero già così emozionato dopo la finale poi ho visto Mattarella (che ha assistito anche all’argento di Ganna) e ho detto qua ci rimango secco. E’ incedibile aver preso due medaglie in due edizioni olimpiche consecutive, da piccolo non ci avrei mai pensato a una cosa del genere. Ho perso la semifinale contro un avversario contro cui non mi sono mai trovato bene, ho avuto un momento di sconforto ma sono riuscito a reagire. Questa medaglia ha un valore incredibile. E’ stato fantastico vincere con questo pubblico, invidio tennisti e calciatori che hanno sempre questo tipo di tifo”.

Il percorso di Samele verso il bronzo

Una giornata lunga, difficilissima e ricca di insidie: il mondo della scherma mette di fronte a prove complicatissime e nel giro di poche ore gli atleti si giocano un sogno. Samele comincia il suo percorso battendo il canadese Gordon per 15-10, poi è il momento del derby contro Luca Curatoli, match tiratissimo con Gigi che riesce a strappare la vittoria con il punteggio di 15-12. La competizione comincia a diventare sempre più complicata e arriva il momento della sfida con l’egiziano Amer, assalto difficilissimo con l’azzurro che riesce a spuntarla per 15-13 tra le proteste del suo avversarie. Niente da fare invece contro il coreano Oh, dopo un avvio equilibrato è il coreano a prendere in mano il match e a conquistare la vittoria per 15-5.

