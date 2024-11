Parma-Atalanta, moviola: il gol annullato e lo sfogo di Gasperini: “Cosa ho detto al IV uomo”

La prova dell’arbitro Manganiello al Tardini nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto di Pinerolo ha espulso il tecnico della Dea

Vanta una discreta esperienza, arbitrando in A dal 2014 (esordio in Chievo-Inter 2-1) Manganiello, la scelta di Rocchi per Parma-Atalanta. Dal 2022 dirige anche alcune gare del campionato cipriota. In questa stagione era stato impegnato solo in serie B prima di debuttare in Napoli-Monza ma nella sua ultima uscita in Roma-Bologna ha lasciato parecchio a desiderare. Manganiello aveva al suo attivo in Serie A 95 direzioni (tre in questa stagione) ma come se l’è cavata ieri al Tardini il fischietto di Pinerolo?

I precedenti di Manganiello con Parma e Atalanta

Undici i precedenti col Parma (3 vittorie, due pareggi e 6 sconfitte), nove con i bergamaschi (sei vittorie, un pari e due sconfitte).

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Preti e Bhari con Massimi IV uomo, Meraviglia all’Avar e Mariani all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori: Ruggeri, de Roon (A). Espulso il tecnico della Dea Gasperini.

Parma-Atalanta, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 4′ cross in area dalla fascia destra di Bellanova, Retegui salta prima di tutti e di testa riesce a metterla all’angolino. C’è un check del Var per valutare la sua posizione ma è tutto regolare: rete convalidata. Al 10′ la difesa del Parma è impacciata nel liberare l’area, Pasalic ronza nei paraggi, difende il pallone, di tacco smarca Lookman che insacca. Ravvisato un fuorigioco millimetrico, il gol viene annullato. Al 30′ proteste al Tardini. Giocatori e allenatore si lamentano con l’arbitro per aver fermato il gioco (per un fuorigioco dell’Atalanta) su una ripartenza in contropiede del Parma.

Nella ripresa all’8′ Gasperini viene ammonito per proteste. Non si placa il tecnico dell’Atalanta infuriatosi per un fallo non dato ai suoi. L’arbitro estrae il rosso. Al 13′ proteste del Parma per un tocco di braccio in area di Toloi su cross di Valeri. L’arbitro fa segno che prima la palla è stata colpita con le gambe. Il primo giallo arriva solo all’88’ ed è per Ruggeri mentre poco dopo tocca De Roon. Dopo 3′ di recupero Parma-Atalanta finisce 1-3.

Lo sfogo di Gasperini

Nel post-partita Gasperini a Sky ha chiarito quanto accaduto dando la sua versione dell’accaduto, puntando il dito contro il quarto uomo più che l’arbitro: “Ho protestato con il quarto uomo perché su una palla lunga c’era fallo su Toloi. Il quarto uomo Massimi mi ha provocato per due minuti fissandomi e io gli ho detto ‘ma guarda la partita, non guardare me’, poi ha richiamato l’arbitro e gli ha detto di espellermi. Oggi non era protagonista e ha voluto esserlo”.