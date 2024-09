Parma-Udinese, moviola: Abisso stava per combinare un altro guaio sul gol decisivo, Keita graziato e poi espulso

La prova dell’arbitro al Tardini nel posticipo della quarta giornata di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto siciliano ha ammonito 4 giocatori

Il palermitano Abisso, la scelta per Parma-Udinese, era reduce da una stagione no. Nelle prime tre giornate non era mai stato impiegato in A, ora Rocchi gli ha dato una chance designandolo per la gara del Tardini, vediamo come se l’è cavata.

I precedenti di Abisso con Parma e Udinese

Il fischietto siciliano aveva incrociato l’Udinese in 13 occasioni con un bilancio di 3 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte per i friulani. L’ultima volta che ha diretto l’Udinese era stato lo scorso 12 febbraio in Juventus-Udinese 0-1. Dieci i precedenti con il Parma che con lui aveva ottenuto 1 vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Cortese con Galipò IV uomo, Di Paolo al Var e Gariglio all’Avar, l’arbitro Abisso ha ammonito quattro giocatori: Giannetti, Ehizibue, Davis e Keita, poi espulso per doppia ammonizione.

Parma-Udinese, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 38′ ammonito Giannetti per fallo su Cancellieri. Al 62′ graziato Keita per un fallo durissimo ai danni di Karlsson: solo giallo per lui ma al 74′ lo stesso Keita, al debutto, commette un fallo sciocco ai danni di Thauvin e rimedia la seconda ammonizione. Espulso. Al 77′ Kamara serve Davis, che la spizza per Ekkelenkamp. La conclusione dell’olandese viene respinta da Chichizola, che non può nulla sul tiro da due passi di Thauvin. Abisso annulla la rete per fuorigioco ma dopo un lungo check del Var il gol viene convalidato. All’84’ per un accenno di rissa con Hernani viene ammonito Ehizibue. All’86’ giallo a Davis per un fallo ai danni di Mihaila. Parma-Udinese finisce 2-3.