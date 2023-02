Jochen Saier, direttore sportivo del Friburgo, che sfiderà i bianconeri in Europa League, ha rivelato la confidenza fattagli da Pessotto sull'esito del ricorso contro la penalizzazione Juve.

24-02-2023 17:59

Un occhio al campionato, un altro all’Europa e un altro ancora puntato sulle vicende extra-calcistiche. La stagione della Juventus sta per entrare nella sua fase decisiva e i tifosi palpitano per questioni di campo e non. La squadra di Allegri ha centrato la qualificazione agli ottavi di Europa League e proprio dal direttore sportivo del Friburgo, prossimo avversario della Juve, arrivano aggiornamenti importanti sulle aspettative bianconere a proposito del ricorso contro la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze.

Sfida alla Juve: parla il direttore sportivo del Friburgo

Jochen Saier, ds del club tedesco che occupa la quarta posizione in classifica della Bundesliga a tre punti di distanza dal trio in vetta formato da Bayern, Union Berlino e Borussia Dortmund, ha parlato in diretta tv subito dopo l’esito del sorteggio di Nyon che ha opposto la sua formazione alla Vecchia Signora. E in questa circostanza ha rivelato una confidenza fattagli dal suo omologo bianconero Gianluca Pessotto, qualche minuto dopo il sorteggio stesso.

Penalizzazione Juve, il ricorso: cosa si aspetta Pessotto

Saier si è detto anzitutto onorato dalla prospettiva di sfidare una big del calcio europeo: “Sfideremo un top team, che abitualmente gioca in Champions League. Senza i 15 punti di penalizzazione la Juventus sarebbe seconda in campionato”. Quindi il clamoroso retroscena: “Ho appena parlato con Pessotto ed è ottimista che i punti verranno restiuiti ma, ovviamente, non è una situazione molto piacevole per loro”.

I bianconeri al Coni: la data del ricorso e gli scenari

C’è grande fiducia, insomma, in casa Juve sull’esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Ricorso che, come chiarito prima del match di Nantes dal chief football officer bianconero Francesco Calvo, sarà presentato la prossima settimana e che potrebbe portare all’annullamento della penalizzazione per un vizio di forma o a una nuova discussione presso la Corte d’Appello della Figc. L’altro scenario, la conferma del -15 in classifica, la Juve non vuole proprio prenderlo in considerazione, come confermato dal ds…del Friburgo.