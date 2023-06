Per il Bari continua il sogno A. Dopo il Sudtirol la finale di playoff. Le pagelle di Virgilio Sport

Vittoria al San Nicola e 1-1 complessivo. Il passaggio di turno merito della migliore posizione in classifica in campionato

02-06-2023 23:02

Il Bari vince contro il Sudtirol al San Nicola (1-1 complessivo) e grazie alla migliore classifica accede alla finale dei playoff di serie B, dove incontrerà la vincente fra Parma e Cagliari che si giocherà domani (l’andata era terminata 3-2 per i sardi). L’obiettivo promozione continua a essere vivo. Una partita combattuta da entrambe le parti, sino all’epilogo finale non privo di suspence.

L’atmosfera prepartita

Due squadre con uno stesso obiettivo: conquistare il passaggio in finale per continuare ad aspirare alla Serie A. Al Sudtirol, dopo il successo per 1-0 all’andata, basta anche solo un pareggio, se non una vittoria. Il Bari, invece, è costretto a vincere, con qualsiasi punteggio. In questo caso si avvallerebbe del miglior piazzamento nella regular season (3° posto contro 6°). Il momento delicato è percepito dai tifosi del Bari: al San Nicola ci sono oltre 50mila spettatori (51.621 spettatori per la precisione), che vale il record stagionale in B. Con questo spirito a Bari si attende il fischio di inizio.

La partita

Il Bari parte subito all’attacco prima con Esposito, poi con Cheddira. Il Sudtirol è intanto costretto a rinunciare a Belardinelli per un problema al ginocchio sinistro. Al suo posto entra Eklu. La squadra di casa spinge particolarmente sulla destra, con Dorval. Nuovi tentativi con Cheddira ed Esposito.

Al 25’ c’è il primo affondo del Sudtirol con Celli, ma la difesa biancorossa non ha problemi. Eklu entra in modo falloso su Dorval. L’arbitro dà la punizione al Bari, che viene tirata da Cheddira. Il suo destro esce di pochissimo. Nessun problema invece per il portiere del Sudtirol sul corner di Bellomo (41’). Prova poi Vicari di testa, quindi ancora Cheddira con stacco di testa su cross di Dorval. Deviata da Vinetot la palla finisce di lato per pochissimo. Nuovo colpo di testa di Vicari, parato da Poluzzi. Al 48’ l’arbitro espelle Ricci, che stende Curto a ridosso dell’area di rigore: fallo da ultimo uomo. Il Bari resta in dieci. A battere la punizione è Celli, la palla esce di poco.

Anche nel secondo tempo il Bari si porta subito all’attacco con Esposito, ma Poluzzi respinge. Forte della superiorità numerica il Sudtirol prova a gestire il pallone. Al 58’ arriva l’ammonizione di Mazzocchi che ha trattenuto in modo plateale Maita. Passano sei minuti per una nuova ammonizione nei confronti di un giocatore del Sudtirol: si tratta di Siega che ha steso Dorval.

Al 70’ il Bari finalmente riesce a segnare l’1-0 grazie a Benedetti, entrato in campo da pochissimi secondi. Botta crossa, Cheddira manca la palla, ma alle sue spalle c’è Benedetti che calcia un pesantissimo destro. Un gol che è accolto da un boato al San Nicola: con questo risultato il Bari è in finale.

Il Sudtirol dopo il gol subito si porta all’attacco per cercare il pareggio, ma il cross di Rover è impreciso. Il Bari è bravo a resistere. La tensione in campo è palpabile. Giallo per Folorunsho e Vinetot. Al 94’ Tait calcia fuori.

Al 96’ Cheddira realizza il secondo gol per il Bari, ma viene annullato per fuorigioco: netta la sua posizione irregolare. Così si chiude la partita.

Promossi e bocciati – Le pagelle del Bari

Caprile Elia 6 – serata tranquilla per lui con un solo brivido a fine partita, quando il Sudtirol sfiora il pareggio

Dorval Mehdi 6,5 – non sbaglia nulla, la sua migliore prestazione della stagione

Di Cesare Valerio 7 – è capace di scuotere i compagni nei momenti di calma

Vicari Francesco 6,5 – non sbaglia un solo intervento

Ricci Giacomo 4,5 – si fa espellere nel primo tempo per fallo da ultimo uomo.

Maita Mattia 6 – spreca qualche palla di troppo

Maiello Raffaele 6 – lui l’anima della partita

Bellomo Nicola 5,5 – sente tantissimo la gara, ma suo è qualche cross interessante

Morachioli Gregorio 5,5 – manca di continuità durante i 90’. Soltanto occasionalmente si intravede la sua classe.

Esposito Sebastiano 6,5 – è uno dei più attivi in campo e tenta l’azione negli ultimi metri.

Cheddira Walid 6,5 – nel primo tempo spreca un’occasione d’oro. Suo anche il gol annullato per fuorigioco.

Matino Emmanuele 6 – difende la porta con tutto se stesso

Folorunsho Michael – 5,5 non è in forma e si prende anche un giallo evitabile

Benedetti Leonardo 7,5 – pochi secondi in campo per realizzare l’azione che permette al Bari di arrivare in finale

Botta Ruben 6,5 – la qualità negli ultimi metri si nota dal suo ingresso in campo

Zuzek Zan sv

All. Mignani Michele 6,5 – prepara a dovere la partita, ma non sempre gli undici in campo rispondono come lui vorrebbe

Promossi e bocciati – Le pagelle del Sudtirol

Poluzzi Giacomo 7,5 – grande riflesso sul tiro di Vicari

Celli Alessandro 6+ – non ha paura della sfida e si fa trovare sempre pronto quando necessario

Curto Marco 6,5 – attento in difesa, il Bari sa che da qui non può passare

Zaro Giovanni 6 – la difesa con lui è impeccabile

Vinetot Kevin 6,5 – il gol arriva quando lui non è in campo

Belardinelli Luca 6 – qualche guizzo per impensierire il centrocampo avversario

Tait Fabian 6 – autore di una gara astuta

Fiordilino Luca 6 – qui c’è sostanza

De Col 6+ – bravo nelle sovrapposizioni, ma i suoi cross sono poco precisi

Mazzocchi Simone 5 – penalizzato dall’impostazione tattica della partita

Odogwu Raphael 6 – non manca la volontà, ma non è preciso nelle azioni

Eklu Shaka Mawuli 5 – spesso è in ritardo negli interventi

Siega Nicholas 5,5 – rimedia un’ammonizione

Larrivey Joaquin 5,5 – la sua presenza passa inosservata

Carretta Mirko sv

Rover Matteo sv

All. Bisoli Pierpaolo 6,5 – una gara in difesa, con qualche tentativo in contropiede