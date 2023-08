Pilota muore a Spa, la testimonianza choc di Giacomo Agostini: "La mia moto mi ha salvato"

La pista di Spa-Francorchamps ha mietuta un’altra vittima nel mondo del motociclismo. A poco più di un mese dalla morte di Dilano Van’t Hoff, 18enne pilota di auto olandese, ha perso la vita Gunther Knuppertz, anziano collezionista tedesco di 84 anni, deceduto in seguito ad un incidente durante la rievocazione per moto d’epoca Bikers Festival Classic che si è svolta nello scorso fine settimana sul circuito belga delle Ardenne.

Tra i tanti collezionisti e piloti del passato c’era il grande Giacomo Agostini. La MotoGp Legend ha raccontato la sua testimonianza di quanto accaduto raccontando poi un particolare retroscena riguardo la sua moto che di fatto gli ha evitato di correre pericoli proprio sul luogo dell’incidente mortale.

Doveva essere una festa, è finita in tragedia. Doveva essere una parata, anzi una partenza vecchio stile sulla vecchia linea di start per concedere una foto tutti insieme al pubblico. Invece ci è scappato il morto. Ha ancora oggi dell’incredibile quanto successo sulla mitica pista belga nella foresta delle Ardenne durante la Bikers Festival Classic, una delle più prestigiose rievocazioni storiche europee per moto d’epoca.

Ad un certo punto si decide di regalare una foto corale al pubblico accorso sugli spalti di Spa. Tutti o quasi, con le rispettive moto si posizionano sulla vecchia linea di partenza del circuito belga. Ad un certo punto, ancora non si è capito, chi e come, una moto a forte velocità piomba sulle altre. E’ il caos ma soprattutto ad avere la peggio è stato il tedesco Gunther Knuppertz, 84 anni, arzillo collezionista. Nel terrificante impatto gli si è pure spaccato il casco che indossava. Inutili i soccorsi. Altri se la sono cavata con qualche botta, qualche frattura nei casi più gravi. A tamponare Knuppertz che era fermo con la sua Aprilia RSV4 1000 ex ufficiale Superbike, pare sia stato un altro pilota tedesco.



Tra i tanti partecipanti, ex piloti e collezionisti, c’era il campionissimo Giacomo Agostini. La Leggenda della MotoGP non era proprio tecnicamente sulla scena dell’incidente mortale di Knupperts ma ha raccontato in un’intervista al sito mowmag.com la sua testimonianza svelando un particolare retroscena che, chissà, gli ha finito per salvare la vita:

“Erano previste quattro parate. Per tre siamo partiti dalla corsia box, per l’ultima, invece, ci hanno detto di entrare in pista, fermarci al traguardo per permettere a tutti di fare qualche foto e salutare il pubblico. Non so cosa sia successo esattamente. Non sono stato tanto a chiedere o cercare di capire, non era certo quello il momento. E’ stato tutto molto triste”.

“Devo ringraziare la mia moto: parte sempre al primo colpo, è sempre perfetta e non perde mai mezzo giro. Domenica, invece, non voleva saperne di partire. Le moto hanno un’anima, lo dico sempre. Mi piace pensare che forse non voleva farmi trovare ancora davanti a quella scena che tante altre volte nella mia carriera ho dovuto vedere…”