Playoff di serie C, sorteggio della fase nazionale: ecco le favorite

Sorteggiato il primo turno della fase nazionale dei playoff di serie C: il Pescara trova sulla strada la rivelazione Virtus Verona, il Vicenza vuole continuare a sognare e sfida la Pro Sesto

15-05-2023 10:58

Un cammino lungo e tortuoso verso la serie B: i playoff di serie C assomigliano a un girone infernale per chi vuole guadagnarsi l’accesso alla serie Cadetta. La corsa è già cominciata e da oggi si entra di fatto nella fase nazionale con la sfida che entra nel vivo per le 10 squadre che si affrontano.

Playoff di serie C: gli accoppiamento del primo turno nazionale

I playoff di serie C entrano nella fase nazionale con il sorteggio che ha determinato gli accoppiamenti del primo turno. L’urna ha decretato queste sfide (in grassetto le teste di serie) che si giocheranno il 18 e il 22 maggio:

Lecco -Ancona

-Ancona Virtus Entella -Gubbio

-Gubbio Pescara -Virtus Verona

-Virtus Verona Vicenza -Pro Sesto

-Pro Sesto Foggia-Audace Cerignola

Playoff: Pescara e Vicenza puntano al ritorno nel calcio che conta

Gli occhi in questa fase della corsa alla promozione in serie B sono concentrati soprattutto su Pescara e Vicenza. Gli abruzzesi sono guidati in panchina dal leggendario Zdenek Zeman che spera di regalare un’altra promozione ai Delfini. La squadra ha chiuso la stagione in crescendo e ora si trova sulla strada una Virtus Verona che è apparsa molto in forma in questi playoff. Percorso diverso quello del Vicenza che arriva agli spareggi promozione in virtù della vittoria della finale di Coppa di serie C conquistata contro la Juventus. I biancorossi sono andati a corrente alternata nel corso della stagione ma sulla gara secca hanno dimostrato di poter essere una brutta gatta da pelare per tutti. Merita attenzione anche il derby pugliese tra Foggia e Audace Cerignola.

Plaoyff Serie C: la formula della fase playoff

Un cammino tortuoso si diceva quello dei playoff di serie C. La lunga corsa è cominciata dalla fase detta di “girone” a cui si sono classificate le squadre che dopo la stagione regolare si sono piazzate dal quinto al decimo posto con una sfida secca che ha visto la qualificazione di Padova, Virtus Verona e Renate (girone A), di Gubbio, Pontedera e Ancona (girone B) e di Audace Cerignola, Potenza e Monopoli nel girone C. Nella seconda fase dei playoff girone si sono aggiunte le squadre che si erano piazzate al quarto posto ed anche in questa occasione la qualificazione è passata attraverso una qualificazione su partita secca (in caso di pareggio si qualifica la squadra con il miglior piazzamento) ed ha visto il passaggio al turno successivo di Pro Sesto, Gubbio, Foggia, Potenza, Audace Cerignola, Virtus Verona e Ancona.

Ora si aggiungono altre tre squadre (quelle che in stagione hanno chiuso al terzo posto in classifica), e la squadra che ha vinto la Coppa Italia di serie C (il Vicenza) e i playoff entrano nella fase nazionale con le squadre che si affrontano in una sfida sul doppio confronto che si giocherà il 18 maggio maggio e il ritorno al 22. Ma la corsa continua ancora con il secondo turno a cui partecipano le cinque squadre vincitrici del primo turno, più le tre seconde di ciascun girone.