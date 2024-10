Pogacar più ragioniere e meno cannibale: “Nel 2025 cambierò, vincere troppo provoca inimicizie e invidie”

Pogacar sa sempre come sorprendere, sui pedali e anche a parole coi suoi annunci: “Vincere sempre ti mette in cattiva luce, nel 2025 lavorerò più per i compagni”.

Lo chiamano il Cannibale, ma Tadej Pogacar non pensa sempre come si conviene a un asso pigliatutto. Magari lo fa quando è in corsa, come ha dimostrato abbondantemente nei 57 giorni di gare del 2024, dove a referto ha mandato la bellezza di 25 vittorie. Ma a bocce ferme, Tadej ha capito che esagerare porterebbe solo grane. E che nel suo futuro a breve o media scadenza ci saranno probabilmente meno vittorie e più lavoro di squadra.

Obiettivo raggiunto: la maglia iridata, come nei sogni

Ne ha parlato al Delo, un podcast nel quale si è messo a nudo, raccontando tutte le belle sensazioni provate in quella che per lui è stata davvero un’annata che ha rasentato la perfezione.

“A febbraio ero partito con un chiodo fisso in testa: vestire la maglia iridata, perché a Zurigo sapevo che avrei trovato il terreno ideale per poter conquistare finalmente il mondiale. Perché per quanto possa essere bello indossare la maglia rosa al Giro e la maglia gialla al Tour, quella maglia la tieni sulle spalle solo per pochi giorni. Quella arcobaleno la indossi un anno intero, e io non vedevo l’ora che accadesse”.

Maglia peraltro già debitamente onorata con altrettante vittorie nelle due gare corse (Giro dell’Emilia e Lombardia), quasi come se le energie si fossero quintuplicate da quando la indossa.

Vincere troppo non porta troppi privilegi

Tadej però sa che vincere troppo può avere le sue brutte gatte da pelare. Per esempio, inimicargli compagni di squadra e pure avversari. Perché vincere tanto logora chi quelle vittorie non le può avere, ma lo sloveno ha capito che esagerare non è h a buona idea.

“L’invidia è una brutta bestia, ma capirei se qualcuno cominciasse a guardarmi storto. Un paio d’anni fa avevo la sensazione che molti miei connazionali non mi vedessero come uno di loro. Poi ho iniziato a vincere e qualcosa è cambiato.

Ora è tornata quella sensazione. Non voglio esagerare, non voglio creare problemi in posti dove mi sento a casa, non solo con la Nazionale ma anche nella squadra in cui corro”.

Una squadra che ha dimostrato di saper vincere anche senza Tadej. “Ed è importante che continui ad essere così. Non sono avido e non voglio farmi nemici”.

Il sogno dei tre grandi giri in un’unica annata

La splendida stagione di Pogacar si è chiusa con un “what if” che per molti ha rappresentato una sorta di occasione mancata: la scelta di non partecipare alla Vuelta e di puntare alla tripla corona nella stessa annata.

“Capisco che per qualcuno potrebbe sembrare semplice una cosa del genere, ma semplice non lo è. Ci tengo a dirlo una volta per tutte: vincere tre corse a tappe di tre settimane nello stesso anno non è una cosa impossibile, ma comporta grandi sacrifici. Ammetto però che mi piacerebbe un giorno provare a vincere tutti e tre i grandi giri nella stessa stagione, ma non succederà a breve. Magari più avanti, perché adesso ritengo che sia più importante rispettare i miei compagni e lavorare anche in funzione delle loro esigenze”.

Un futuro meno da cannibale (ma sarà vero?)

La ricetta di Tadej è dunque quella di andare per gradi: non esasperare il gruppo con le vittorie, ma magari selezionare quelle che possono definitivamente lanciarlo nella leggenda più di quanto già non lo sia oggi.

“Non sono mai stata una persona avida, e in generale chi porta negatività tende ad essere molto più visibile di tanti altri. Per questo cercherò di essere molto attento a come selezionare gli appuntamenti e al rapporto con chi avrò al mio fianco”. Cannibale si, ma con la testa sulle spalle.