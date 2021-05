Polonia, i 26 giocatori per Euro 2020. Spicca Lewandowski

La Polonia è inserita nel Gruppo E con Spagna, Svezia e Slovacchia. Si presenta al via come una delle squadre più solide e complete. In porta lo juventino Szczesny, in difesa l’esperienza di Glik, a centrocampo il moto perpetuo di Zielinski e in attacco Milik e il terribile Lewandowski. Ci sono anche altri “italiani” come Linetty, Dawidowicz e Bereszynski. Non ci sono il portiere barbuto Dragowski e l’ex golden boy Piatek. Se le cose dovessero girare per il verso giusto la Polonia di Paulo Sousa potrebbe essere una delle sorprese di Euro 2020.

Portieri : Fabianski, Skorupski, Szczesny

Difensori : Bednarek, Bereszynski, Dawidowicz, Glik, Helik, Kedziora, Piatkowski, Puchacz, Rybus

Centrocampisti : Frankowski, Jozwiak, Klich, Kozlowski, Krychowiak, Linetty, Moder, Placheta, Zielinski

Attaccanti: Kownacki, Lewandowski, Milik, Swiderski, Swierczok

