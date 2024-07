Portogallo-Francia, giornalista aggredito in diretta tv: cosa è successo

Attimi di tensione ad Amburgo: l'inviato di Sportitalia è stato aggredito alle spalle da un tifoso mentre era in collegamento in diretta tv

Non è stato un Europeo facile per Tancredi Palmeri. Dopo essersi beccato dello “stupido” da De Bruyne, l’inviato di Sportitalia è stato aggredito in diretta tv da un tifoso ad Amburgo.

Paura per Tancredi Palmeri: il giornalista aggredito in diretta

Pur mantenendo sempre il sangue freddo, l’inviato di Sportitalia per Euro2024 Tancredi Palmeri ha vissuto attimi di tensione quando ha subito un’aggressione alle spalle da parte di un tifoso. Il giornalista si trovava ad Amburgo, dove si è giocato il quarto di finale tra Portogallo e Francia vinto dai bleus ai calci di rigore: al momento del ‘raid’ stava facendo il punto sulla situazione dell’ordine pubblico relativo alle partite di Euro2024 in collegamento con la trasmissione Sportitaliamercato condotta da Michele Criscitiello.

La reazione dallo studio all’aggressione subita da Palmeri

Il reporter non s’è perso d’animo nonostante si sia ritrovato la braccia al collo di un tifoso molto poco educato, ma dallo studio di Sportitalia hanno subito provato a convincere il collega ad andar via. “Non può stare da solo lì, conviene mandarlo via” ha detto uno degli ospiti di Sportitaliamercato. Lo stesso Criscitiello lo ha invitato ad abbandonare la postazione: “Ma basta vattene, tanto che ci devi raccontare”. Sui social, però, c’è chi crede che l’aggressione sia stata in realtà preparata ad arte. “Tutto combinato per fare audience” scrive Silvio. “Messa in scena” aggiunge Matteo. “Salvate il soldato Palmeri” scrive invece Mannick.

Palmeri, il precedente con De Bruyne e quando fu ‘palpato’

Non un Europeo facile, si diceva. Nei giorni scorsi Tancredi Palmeri era finito addirittura nel mirino di Kevin De Bruyne per una domanda ritenuta ‘poco intelligente’ dalla stella del Manchester City. Dopo la sconfitta dei Diavoli Rossi agli ottavi con la Francia, il giornalista aveva chiesto: “Kevin fa male che la generazione d’oro non sia riuscita a raggiungere una finale ancora una volta?”. Piccata la risposta del capitano: “E tu pensi che Francia, Inghilterra, Spagna e Germania non abbiano una generazione d’oro? Stupido”. Palmeri si è ritrovato al centro anche di altri episodi poi divenuti virale. Ai Mondiali in Qatar del 2022, ad esempio, denunciò di essere stato palpato da una ragazza, sempre rigorosamente in diretta.