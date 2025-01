Probabili formazioni della 23a giornata. Milan-Inter: Walker scalpita. Nella Juve largo ai nuovi arrivi

Serie A 2024-25, 23° giornata. Chi gioca e chi è assente nelle dieci partite previste nel prossimo turno di campionato

La 23ma giornata del campionato di Serie A presenta due partite importanti per le due favorite allo scudetto: l’Inter gioca il derby contro il Milan, il Napoli va a Roma per quello che veniva chiamato il Derby del Sud. In Milan-Inter al di là del peso specifico della partita, del prestigio, della rivalità, della sete di vendetta da parte dei nerazzurri che quest’anno sono stati sconfitti due volte dagli odiati cugini in campionato e in Supercoppa, le due squadre arrivano con i postumi di coppa. Sia per quanto riguarda il morale sia per la situazione infermeria. Il Milan in subbuglio dopo le ultime partite, deve rinunciare allo squalificato Fofana ma dovrebbe lanciare dal primo minuto il nuovo acquisto Walker. Nell’Inter dovrebbe mancare il grande ex Calhanoglu ma non dovrebbe far fatica a trovare alternative valide. Nell’altra sfida top Roma-Napoli, i giallorossi ringalluzziti dalle ultime uscite c’è il dubbio sulle condizioni di Dybala che potrebbe fare staffetta con Baldanzi. Nel Napoli nessuna assenza di rilievo, probabile conferma dell’undici che ha sconfitto la Juve. A proposito di Juve, ennesimo ospite all’infermeria: stavolta tocca all”insostituibile Kalulu uscito malconcio contro il Benfica. Motta potrebbe lanciare il nuovo acquisto Veiga, così come in molti sperano di vedere dal primo minuto contro l’Empoli anche i nuovi ossia Costa a destra e Kolo Muani al centro dell’attacco.

Tutte le probabili formazioni

Venerdì 31 Gennaio 2025 ore 20:45 Parma 4-2-3-1 Lecce 4-3-3 Probabili titolari Z. Suzuki (31) A. Hainaut (20) A. Vogliacco (21) L. Valenti (5) E. Valeri (14) M. Keita (16) Adrián Bernabé (10) M. Cancellieri (22) S. Sohm (19) V. Mihăilă (28) M. Đurić (30) Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp Probabili titolari W. Falcone (30) F. Guilbert (12) F. Baschirotto (6) G. Jean (19) P. Dorgu (13) Þ. Helgason (14) L. Coulibaly (29) B. Pierret (75) S. Pierotti (50) N. Krstović (9) Tete Morente (7) Riserve E. Corvi, M. Moretta, M. Løvik, G. Leoni, N. Trabucchi, N. Estévez, D. Camara, E. Plicco, P. Almqvist, A. Haj Mohamed, J. Ondrejka C. Früchtl, J. Samooja, K. Bonifazi, Tiago Gabriel, A. Gallo, Danilo Veiga, M. Kaba, Y. Ramadani, R. Burnete, J. Karlsson, A. Rebić Squalificati E. Delprato - Termina il 01-02-2025 - Indisponibili G. Di Chiara - Altro, Hernani - Strappo muscolare - Rientra il 01-02-2025 , Y. Osorio - Infortunio alla schiena, D. Man - Infortunio alla coscia - Rientra il 10-02-2025 , A. Benedyczak - Lesione al tendine del ginocchio, B. Balogh - Lesione al polpaccio, G. Charpentier - Altro - Rientra il 01-06-2025 , A. Circati - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 01-04-2025 , M. Kowalski - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 01-04-2025 N. Sansone - Altro, H. Rafia - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 10-02-2025 , L. Banda - Altro - Rientra il 17-02-2025 , F. Marchwiński - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 31-08-2025 , Kialonda Gaspar - Altro - Rientra il 17-02-2025 , M. Berisha - Infortunio alla coscia Sabato 1 Febbraio 2025 ore 15:00 Monza 3-4-2-1 Hellas Verona 3-4-1-2 Probabili titolari S. Turati (30) D. D'Ambrosio (33) A. Izzo (4) A. Carboni (44) Pedro Pereira (13) K. Urbański (8) J. Akpa Akpro (7) G. Kyriakopoulos (77) P. Ciurria (84) G. Caprari (10) D. Maldini (14) Probabili titolari L. Montipò (1) F. Daniliuc (4) D. Coppola (42) D. Ghilardi (87) J. Tchatchoua (38) S. Serdar (25) R. Belahyane (6) D. Bradarić (12) T. Suslov (31) G. Kastanos (20) A. Sarr (9) Riserve A. Mazza, S. Pizzignacco, S. Leković, N. Postiglione, L. Colombo, S. Sensi, M. Valoti, O. Forson, M. Marić, K. Maussi Martins, Dany Mota, A. Petagna, S. Vignato A. Berardi, S. Perilli, C. Corradi, Y. Okou, Dani Silva, D. Lazović, A. Sishuba, J. Ajayi, A. Cissè, M. Lambourde, D. Mosquera, Dailon Livramento Squalificati - - Indisponibili L. Caldirola - Altro, A. Cragno - Infortunio alla spalla, R. Gagliardini - Infortunio alla coscia - Rientra il 03-03-2025 , M. Pessina - Infortunio alla coscia - Rientra il 02-02-2025 , S. Birindelli - Infortunio alla coscia - Rientra il 17-02-2025 , W. Bondo - Infortunio alla coscia D. Faraoni - Strappo muscolare, A. Harroui - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , C. Tengstedt - Distorsione alla caviglia, M. Frese - Infortunio al ginocchio - Rientra il 03-03-2025 , J. Cruz - Infortunio alla coscia - Rientra il 02-02-2025 Sabato 1 Febbraio 2025 ore 15:00 Udinese 3-5-2 Venezia 3-5-2 Probabili titolari R. Sava (90) T. Kristensen (31) J. Bijol (29) O. Solet (28) Rui Modesto (77) S. Lovrić (8) Brenner (22) M. Payero (5) J. Zemura (33) F. Thauvin (10) L. Lucca (17) Probabili titolari F. Stanković (35) R. Haps (5) J. Idzes (4) Fali Candé (2) A. Zerbin (24) I. Doumbia (97) H. Nicolussi (14) G. Busio (6) M. Ellertsson (77) G. Oristanio (11) J. Pohjanpalo (20) Riserve D. Padelli, E. Selvik, C. Kabasele, H. Kamara, A. Atta, J. Ekkelenkamp, S. Pafundi, D. Pejičić, Iker Bravo, A. Sánchez M. Grandi, J. Joronen, F. Carboni, J. Schingtienne, F. Zampano, B. Bjarkason, A. Chiesurin, C. Conde, S. El Haddad, J. Yeboah, C. Gytkjær Squalificati J. Karlström - Termina il 02-02-2025 - Indisponibili L. Giannetti - Infortunio alla coscia, K. Ehizibue - Infortunio alla coscia - Rientra il 02-02-2025 , K. Davis - Lesione al polpaccio - Rientra il 02-02-2025 , M. Okoye - Infortunio alla mano - Rientra il 03-03-2025 , Oier Zarraga - Infortunio all'inguine - Rientra il 02-02-2025 , F. Ebosele - Infortunio al ginocchio - Rientra il 02-02-2025 A. Duncan - Lesione al polpaccio - Rientra il 02-02-2025 , D. Črnigoj - Altro, M. Šverko - Strappo muscolare, M. Svoboda - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , R. Sagrado - Strappo muscolare Sabato 1 Febbraio 2025 ore 18:00 Atalanta 3-4-1-2 Torino 4-4-2 Probabili titolari M. Carnesecchi (29) G. Scalvini (42) B. Djimsiti (19) S. Kolašinac (23) J. Cuadrado (7) M. de Roon (15) Éderson (13) D. Zappacosta (77) L. Samardžić (24) C. De Ketelaere (17) M. Retegui (32) Probabili titolari V. Milinković-Savić (32) A. Dembélé (21) S. Walukiewicz (4) A. Masina (5) B. Sosa (24) M. Pedersen (16) S. Ricci (28) A. Tamèze (61) V. Lazaro (20) C. Adams (18) A. Sanabria (9) Riserve F. Rossi, Rui Patrício, R. Bellanova, R. Tolói, M. Brescianini, M. Palestra, M. Pašalić, M. Ruggeri, I. Sulemana, N. Zaniolo A. Donnarumma, A. Paleari, A. Ciammaglichella, G. Gineitis, K. Linetty, A. Njie, D. Yesin Squalificati - - Indisponibili G. Scamacca - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 02-02-2025 , A. Lookman - Infortunio al ginocchio - Rientra il 24-02-2025 D. Zapata - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 01-05-2025 , M. Vojvoda - Lesione al polpaccio - Rientra il 17-02-2025 , P. Schuurs - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 28-02-2025 , I. Ilić - Strappo muscolare - Rientra il 02-02-2025 , E. İlkhan - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 07-03-2025 , Z. Savva - Infortunio al ginocchio - Rientra il 10-03-2025 Sabato 1 Febbraio 2025 ore 20:45 Bologna 4-2-3-1 Como 4-2-3-1 Probabili titolari Ł. Skorupski (1) E. Holm (2) N. Casale (15) S. Beukema (31) Juan Miranda (33) R. Freuler (8) N. Moro (6) D. Ndoye (11) J. Odgaard (21) B. Domínguez (30) T. Dallinga (24) Probabili titolari J. Butez (30) E. Goldaniga (5) M. Kempf (2) A. Dossena (13) A. Iovine (6) M. Caqueret (80) L. da Cunha (33) Assane Diao (38) N. Paz (79) Gabriel Strefezza (7) P. Cutrone (10) Riserve N. Bagnolini, L. De Silvestri, M. Erlić, S. Posch, O. El Azzouzi, G. Fabbian, L. Ferguson, T. Pobega, N. Cambiaghi, S. Castro, S. Iling-Junior E. Audero, Pepe Reina, W. Feola, Fellipe Jack, M. Braunöder, Y. Engelhardt, B. Kone, L. Mazzitelli, M. Perrone, A. Belotti, A. Fadera Squalificati - - Indisponibili J. Lucumí - Altro, R. Orsolini - Lesione al tendine del ginocchio Sergi Roberto - Lesione al polpaccio - Rientra il 02-02-2025 , Alberto Moreno - Lesione al tendine del ginocchio, D. Baselli - Altro, D. Alli - Infortunio all'inguine, A. Gabrielloni - Lesione al polpaccio - Rientra il 17-02-2025 , M. Sala - Altro Domenica 2 Febbraio 2025 ore 12:30 Juventus 4-2-3-1 Empoli 3-4-2-1 Probabili titolari M. Di Gregorio (29) N. Savona (37) F. Gatti (4) M. Locatelli (5) W. McKennie (16) Douglas Luiz (26) K. Thuram (19) K. Yıldız (10) T. Koopmeiners (8) N. González (11) R. Kolo Muani (20) Probabili titolari D. Vásquez (23) S. Goglichidze (2) A. Ismajli (34) M. Viti (21) E. Gyasi (11) T. Anjorin (8) L. Henderson (6) L. Cacace (13) S. Esposito (99) J. Fazzini (10) L. Colombo (29) Riserve M. Perin, C. Pinsoglio, Alberto Costa, J. Rouhi, V. Adžić, N. Fagioli, T. Weah, Francisco Conceição, S. Mbangula, D. Vlahović J. Seghetti, D. Bembnista, M. De Sciglio, L. Marianucci, J. Sambia, L. Tosto, J. Bacci, N. El Biache, Y. Maleh, S. Żurkowski, I. Konate, Brayan Squalificati - A. Grassi - Termina il 03-02-2025 , G. Pezzella - Termina il 03-02-2025 Indisponibili A. Milik - Infortunio al ginocchio - Rientra il 31-01-2025 , Bremer - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , J. Cabal - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , A. Cambiaso - Distorsione alla caviglia T. Ebuehi - Lesione del legamento crociato anteriore, N. Haas - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , O. Solbakken - Infortunio alla spalla - Rientra il 03-03-2025 Domenica 2 Febbraio 2025 ore 15:00 Fiorentina 4-4-2 Genoa 4-2-3-1 Probabili titolari David de Gea (43) Dodô (2) M. Pongračić (5) L. Ranieri (6) R. Gosens (21) M. Folorunsho (90) A. Richardson (24) R. Mandragora (8) L. Beltrán (9) A. Guðmundsson (10) M. Kean (20) Probabili titolari N. Leali (1) S. Sabelli (20) K. De Winter (4) J. Vásquez (22) Aarón Martín (3) P. Masini (73) M. Frendrup (32) L. Kassa (53) M. Thorsby (2) F. Miretti (23) A. Pinamonti (19) Riserve P. Leonardelli, T. Martinelli, P. Terracciano, P. Comuzzo, M. Moreno, F. Parisi, N. Valentini, J. Harder, M. Caprini, C. Kouamé, R. Sottil D. Sommariva, A. Matturro, B. Norton-Cuffy, M. Badelj, E. Bohinen, G. Pereiro, C. Ekuban, Vítinha, M. Cornet, J. Ekhator, Junior Messias, L. Venturino Squalificati - - Indisponibili Pablo Marí - Infortunio all'inguine R. Malinovskyi - Distorsione alla caviglia - Rientra il 28-02-2025 , M. Bani - Infortunio alla coscia - Rientra il 03-02-2025 , H. Ahanor - Infortunio al ginocchio - Rientra il 31-03-2025 Domenica 2 Febbraio 2025 ore 18:00 Milan 4-2-3-1 Inter 3-5-2 Probabili titolari M. Maignan (16) K. Walker (32) M. Gabbia (46) F. Tomori (23) T. Hernández (19) I. Bennacer (4) T. Reijnders (14) S. Chukwueze (21) C. Pulišić (11) Rafael Leão (10) Álvaro Morata (7) Probabili titolari Y. Sommer (1) B. Pavard (28) S. de Vrij (6) A. Bastoni (95) D. Dumfries (2) N. Barella (23) K. Asllani (21) H. Mkhitaryan (22) F. Dimarco (32) L. Martínez (10) M. Thuram (9) Riserve M. Sportiello, L. Torriani, D. Bartesaghi, Álex Jiménez, S. Pavlović, Y. Musah, F. Terracciano, T. Abraham, F. Camarda, N. Okafor A. Calligaris, Josep Martínez, Y. Bisseck, M. Darmian, Carlos Augusto, T. Buchanan, G. De Pieri, D. Frattesi, P. Zieliński, M. Arnautović Squalificati Y. Fofana - Termina il 03-02-2025 - Indisponibili A. Florenzi - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-04-2025 , R. Loftus-Cheek - Infortunio all'anca - Rientra il 27-01-2025 , Emerson Royal - Lesione al polpaccio - Rientra il 07-04-2025 , M. Thiaw - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 27-01-2025 F. Acerbi - Infortunio alla coscia - Rientra il 30-01-2025 , H. Çalhanoğlu - Infortunio alla coscia - Rientra il 03-02-2025 , R. Di Gennaro - Infortunio alla mano - Rientra il 24-02-2025 , J. Correa - Lesione al polpaccio Domenica 2 Febbraio 2025 ore 20:45 Roma 3-5-1-1 Napoli 4-3-3 Probabili titolari M. Svilar (99) Z. Çelik (19) G. Mancini (23) E. Ndicka (5) D. Rensch (2) N. Pisilli (61) M. Koné (17) L. Pellegrini (7) Angeliño (3) T. Baldanzi (35) A. Dovbyk (11) Probabili titolari A. Meret (1) G. Di Lorenzo (22) Amir Rrahmani (13) Juan Jesus (5) L. Spinazzola (37) F. Anguissa (99) S. Lobotka (68) S. McTominay (8) M. Politano (21) R. Lukaku (11) David Neres (7) Riserve G. De Marzi, P. Gollini, Saud Abdulhamid, S. Dahl, M. Hummels, B. Cristante, L. Paredes, N. Zalewski, P. Dybala, S. El Shaarawy, A. Saelemaekers, E. Shomurodov, M. Soulé N. Contini, S. Scuffet, Rafa Marín, P. Mazzocchi, P. Billing, B. Gilmour, L. Hasa, C. Ngonge, G. Raspadori, G. Simeone Squalificati - - Indisponibili - M. Olivera - Lesione al polpaccio Lunedì 3 Febbraio 2025 ore 20:45 Cagliari 4-4-1-1 Lazio 4-2-3-1 Probabili titolari E. Caprile (25) G. Zappa (28) Y. Mina (26) S. Luperto (6) A. Obert (33) N. Zortea (19) R. Marin (18) A. Deiola (14) M. Felici (97) G. Gaetano (70) R. Piccoli (91) Probabili titolari I. Provedel (94) A. Marušić (77) Mario Gila (34) A. Romagnoli (13) L. Pellegrini (3) M. Guendouzi (8) N. Rovella (6) G. Isaksen (18) B. Dia (19) M. Zaccagni (10) V. Castellanos (11) Riserve A. Sherri, V. Iliev, T. Augello, J. Palomino, M. Adopo, J. Jankto, A. Makoumbou, M. Prati, N. Viola, G. Lapadula, K. Mutandwa, L. Pavoletti A. Furlanetto, C. Mandas, S. Gigot, E. Hysaj, T. Bašić, G. Castrovilli, F. Dele-Bashiru, A. Ibrahimović, T. Noslin, Pedro, L. Tchaouna Squalificati - - Indisponibili Zito Luvumbo - Distorsione alla caviglia - Rientra il 04-02-2025 , G. Ciocci - Altro - Rientra il 03-03-2025 M. Vecino - Infortunio alla coscia - Rientra il 17-02-2025 , Patric - Distorsione alla caviglia - Rientra il 31-01-2025 , M. Lazzari - Infortunio al ginocchio, Nuno Tavares - Infortunio all'inguine - Rientra il 10-02-2025

Tutte le partite di questa giornata