Probabili formazioni, partite della 29° giornata di Serie A. Inter a Salerno con la Lukaku e Lautaro

Le possibili scelte dei 20 tecnici in vista della giornata prepasquale. Napoli con Simeone in qualità di boa, stante il recupero fisico ancora in corso di Osimhen

06-04-2023 17:01

Turno pasquale di Serie A – coincidente con la 29esima giornata – che si preannuncia ricco di emozioni, quello pronto ad aprirsi venerdì alle 17 con Salernitana-Inter. Allo stadio “Arechi”, contro la formazione di Paulo Sousa, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi riconferma la “LuLa“, ossia il tandem offensivo composto da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Ancora indisponibile l’infortunato Hakan Çalhanoglu. A seguire, sempre venerdì ma alle 19, allo stadio “Via del Mare” sarà la volta di Lecce-Napoli con la band di Luciano Spalletti desiderosa di riscattarsi dopo il capitombolo interno (0-4) contro il Milan. Il tridente azzurro, stante il ko di Victor Osimhen, sarà composto da Lozano, Simeone e Kvaratskhelia. Da un tridente all’altro, quello del Milan, ponto a schierare – nel match delle 21 a San Siro contro l’Empoli – Saelemaekers, Giroud e Leão. Alle 20,45, all’Olimpico, di sabato c’è il big-match Lazio-Juventus: biancocelesti di Maurizio Sarri in salute e pronto a schierare le “bocche da fuoco” Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Sponda bianconera, Massimiliano Allegri col solito 3-5-1-1 con Di Maria alle spalle di Vlahovic.

Le probabili formazioni della 29a giornata

Salernitana-Inter

Lecce-Napoli

Milan-Empoli

Udinese-Monza

Fiorentina-Spezia

Atalanta-Bologna

Sampdoria-Cremonese

Torino-Roma

Verona-Sassuolo

Lazio-Juventus

Salernitana-Inter

Simone Inzaghi si affida, là davanti, alla “LuLa” dal 1′. Paulo Sousa con l’ex Candreva e Dia dietro la boa Piatek. Appuntamento allo stadio “Arechi” di Salerno venerdì 7 aprile, con fischio d’inizio alle ore 17.

SALERNITANA

(3-4-2-1): Ochoa; Gyömbér, Daniliuc, Pirola; Sambia, Maggiore, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. All.: Paulo Sousa

INTER

(3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All.: S. Inzaghi.

Lecce-Napoli

Salentini in crisi nera dopo 5 ko consecutivi: Baroni, comunque, non rinuncia ai tre attaccanti. Napoli di Spalletti che vuole assolutamente riscattare la rumorosa caduta interna contro il Milan, m sempre senza Osimhen: titolare Simeone. Appuntamento allo stadio “Via del Mare” di Lecce venerdì 7 aprile, con fischio d’inizio alle ore 19.

LECCE

(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Maleh, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All.: Baroni.

NAPOLI

(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All.: Spaleetti.

Milan-Empoli

Rossoneri galvanizzati dal poker rifilato al Napoli a domicilio. In attesa della rinnovata doppia sfida ai partenopei in Champions, contro l’Empoli Pioli si affida – là davanti – a Saelemaekers, Giroud e Leão. Appuntamento allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro sabato alle 21.

MILAN

(4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Giroud, Leão. All.: Pioli.

EMPOLI

(4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. All.: Zanetti.

Udinese-Monza

Udinese in cerca di riscatto dopo il tris a scena muta subito al “Dall’Ara” contro il Bologma. Success e Beto gli attacanti bianconeri. Appuntamento sabato 8 aprile alla “Dacia Arena” con fischio d’inizio alle 12,30.

UDINESE

(3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto. All.: A. Sottil.

MONZA

(3-4-2.1): Di Gregorio; Donati, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Sensi, Rovella, Carlos Augusto; Mota, Pessina; Petagna. All.: Palladino .

Fiorentina-Spezia

Momento d’oro per i Viola, provenienti da ben 9 vittorie consecutive: 5 in campionato, 2 in Conference League e 2 in Coppa Italia, l’ultima con la Cremonese allo “Zini”, un 2-0 con cui è stata ipotizzata la finale. Italiano se la gioca in attacco con Nico Gonzalez, Cabral e Ikoné. Nello Spezia di Semplici, Gyasi, Daniel Madini e Zurkowski alle spalle di bomber Nzola. Appuntamento domenica 9 aprile al “Franchi” alle 14,30.

FIORENTINA

(4-3-3): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Gonzalez, Cabral, Ikoné. All.: Italiano.

SPEZIA

(4-2-3-1): Dragowski; Amian, Caldara, Ampadu, Nikolaou; Bourabia, Ekdal; Gyasi, Maldini, Zurkowski; Nzola. All.: Semplici.

Atalanta-Bologna

Grande attesa tra due delle squadre che propongono il miglior calcio in Serie A. Atalanta sempre a caccia di un posto Champions: lo farà con l’interessante tridente Lookman, Højlund e Boga. Thiago Motta, al Bologna, torna ad affidarsi a Zirkzee. Appuntamento sabato 8 aprile alle 16,30 al Gewiss Stadium.

ATALANTA

(3-4-3): Musso; Palomino, Demiral, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, Højlund, Boga. All.: Gasperini.

BOLOGNA

(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Schouten; Orsolini, Ferguson, Barrow; Zirkzee. All.: Thiago Motta.

Sampdoria-Cremonese

Qualcosa addirittura in meno di un’ultima spiaggia, tra le due formazioni ancorate (e staccate) al penultimo e ultimo posto. Ai grigiorossi, sconfitti in casa, si sta dissipando anche la suggestione Coppa Italia. Gabbiadini unica punta tra i blucerchiati. Ballardini con Tsadjout e Dessers. Appuntamento sabato 8 aprile alle 16,30 allo stadio “Luigi Ferraris”.

SAMPDORIA

(3-4-2-1): Turk; Zanoli, Murillo, Amione; Leris, Rincon, Winks, Augello; Cuisance, Djuricic; Gabbiadini. All.: Stankovic.

CREMONESE

(3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Galdames, Meité, Valeri; Tsadjout, Dessers. All.: Ballardini.

Torino-Roma

Modli spettacolari, gioco fisico e di attesa. Quella tra Juric e Mourinho si profila un autentica sfida “a scacchi”. Miranchuk e Vlasic a supporto di Sanabria, tra i granata; Mourinho fa affidamento con l’esuberanza Wijnaldum, ormai completamente recuperato. Appuntamento sabato 8 aprile allo stadio “Olimpico-Grande Torino” alle ore 18,30.

TORINO

(3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ricci, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All: Juric.

ROMA

(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho.

Verona-Sassuolo

Scaligeri obbligati ai tre punti per non perder l’ultimo treno agganciato alla corsa salvezza. Gaich unica punta là davanti Tra i neroverdi, riconfermatissimo il trio Berardi-Pinamont-Laurientié. Appuntamento sabato 8 aprile al “Bentegodi” alle ore 18,30.

VERONA

(3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Ngonge, Lasagna; Gaich. All.: Zaffaroni-Bocchetti.

SASSUOLO

(4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All.: F. Dionisi.

Lazio-Juventus

La ventinovesima di A si chiude col big-match: biancocelesti di Maurizio Sarri in salute e pronto a schierare le “bocche da fuoco” Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Sponda bianconera, Massimiliano Allegri col solito 3-5-1-1 con Di Maria alle spalle di Vlahovic. Appuntamento sabato 8 aprile alle 20,45 allo stadio Olimpico di Roma.

LAZIO

(4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.



JUVENTUS

(3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. All.: Allegri.

I giocatori squalificati, infortunati e diffidati in Serie A: la lista degli indisponibili.