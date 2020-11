Quanto guadagnano i calciatori di Serie A? La classifica completa

Nella Serie A 2020-21 sia la classifica del monte ingaggi sia la classifica dei giocatori più pagati è dominata dalla Juve. Nella formazione bianconera ci sono 5 dei giocatori nella top ten dei più costosi. A dominare la graduatoria è ovviamente Cristiano Ronaldo che con i suoi 31milioni di ingaggio netto a stagione non ha paragone con nessun altro giocatore del campionato ed è uno dei più alti al mondo.

Dietro al campionissimo portoghese c’è un altro giocatore della Vecchia Signora ossia il difensore olandese Matthijs De Ligt, che percepisce 8milioni netti a stagione (premi esclusi): arrivato un anno fa dall’Ajax il giovane centrale non ha fatto gli sfracelli attesi e poi si è accomodato lungamente in infermeria. Ma, vista la giovane età del giocatore, è un investimento che dovrà essere valutato nel tempo. Al terzo posto invece ci sono 3 giocatori non juventini: gli interisti Lukaku ed Eriken e il bosniaco di Roma Edin Dzeko.

Per tutti un ingaggio da 7,5milioni a stagione: inutile dire che se per Lukaku i soldi spesi sembrano assolutamente ben investiti, qualche dubbio in più lo destano quelli spesi per Dzeko autore di stagioni molto contrastanti e ancora di più per il danese Eriksen che nella formazione interista ha dato un contributo molto molto al di sotto delle aspettative. Al sesto posto troviamo Paulo Dybala con 7,3milioni e (pare) un codazzo di ammiratori in giro per il mondo che minacciano sempre di portare via “la Joya” da Torino, ma per ora senza esito.

Completano la top 10 quattro giocatori a quota 7milioni, il cui ingaggio desta più di una perplessità. C’è Ibrahimovic che però, nonostante l’età avanzata ancora è protagonista assoluto nel Milan, e ci sono pure Sanchez dell’Inter e Rabiot e Ramsey della Juve che invece non hanno avuto sin qui un ruolo centrale o un posto fisso nella formazione titolare. Il calciatore italiano più pagato è lo juventino Bonucci che prende 6,5milioni all’anno, seguito dal portierone milanista Donnarumma a quota 6milioni.

La classifica degli ingaggi dei giocatori di Serie A 2020-21: dal contratto faraonico di Ronaldo a quello più modesto di Palumbo dell’Udinese

Giocatore Squadra Ingaggio Cristiano Ronaldo juventus 31 Matthijs de Ligt juventus 8 Christian Eriksen inter 7,5 Romelu Lukaku inter 7,5 Edin Dzeko roma 7,5 Paulo Dybala juventus 7,3 Alexis Sánchez inter 7 Aaron Ramsey juventus 7 Adrien Rabiot juventus 7 Zlatan Ibrahimovic milan 7 Arturo Vidal inter 6,5 Wojciech Szczesny juventus 6,5 Leonardo Bonucci juventus 6,5 Alex Sandro juventus 6 Gianluigi Donnarumma milan 6 Kalidou Koulibaly napoli 6 Achraf Hakimi inter 5 Ivan Perisic inter 5 Arthur juventus 5 Juan Cuadrado juventus 5 Álvaro Morata juventus 5 Federico Chiesa juventus 5 Lorenzo Insigne napoli 4,6 Radja Nainggolan inter 4,5 Victor Osimhen napoli 4,5 Hirving Lozano napoli 4,5 Dries Mertens napoli 4,5 Javier Pastore roma 4,5 Franck Ribéry fiorentina 4 Danilo juventus 4 Federico Bernardeschi juventus 4 Ciro Immobile lazio 4 Kostas Manolas napoli 4 Stefan de Vrij inter 3,8 Chris Smalling roma 3,8 Marcelo Brozovic inter 3,5 Giorgio Chiellini juventus 3,5 Alessio Romagnoli milan 3,5 Ante Rebic milan 3,5 Piotr Zielinski napoli 3,5 Henrikh Mkhitaryan roma 3,5 Samir Handanovic inter 3,2 Sergej Milinkovic-Savic lazio 3,2 Diego Godín cagliari 3 Aleksandar Kolarov inter 3 Ashley Young inter 3 Milan Skriniar inter 3 Pau López roma 3 Leonardo Spinazzola roma 3 Jordan Veretout roma 3 Pedro roma 3 Kamil Glik benevento 2,5 Matías Vecino inter 2,5 Nicolò Barella inter 2,5 Lautaro Martínez inter 2,5 Weston McKennie juventus 2,5 Rodrigo Bentancur juventus 2,5 Dejan Kulusevski juventus 2,5 Andreas Pereira lazio 2,5 Luis Alberto lazio 2,5 Joaquín Correa lazio 2,5 Hakan Calhanoglu milan 2,5 Diego Demme napoli 2,5 Fernando Llorente napoli 2,5 Arkadiusz Milik napoli 2,5 Federico Fazio roma 2,5 Nicolò Zaniolo roma 2,5 Amadou Diawara roma 2,5 Faouzi Ghoulam napoli 2,4 Lucas Leiva lazio 2,3 Giovanni Di Lorenzo napoli 2,3 Lorenzo Pellegrini roma 2,3 Borja Mayoral roma 2,3 José Callejón fiorentina 2,2 Vedat Muriqi lazio 2,2 Franck Kessié milan 2,2 Matteo Politano napoli 2,2 Rick Karsdorp roma 2,2 Juan Jesus roma 2,2 Mário Rui napoli 2,1 Alejandro Gómez atalanta 2 Danilo D’Ambrosio inter 2 Matteo Darmian inter 2 Stefano Sensi inter 2 Andrea Pinamonti inter 2 Pepe Reina lazio 2 Felipe Caicedo lazio 2 Davide Calabria milan 2 Andrea Conti milan 2 Mateo Musacchio milan 2 Sandro Tonali milan 2 Tiemoué Bakayoko napoli 2 Stanislav Lobotka napoli 2 Gianluca Mancini roma 2 Carles Pérez roma 2 Salvatore Sirigu torino 2 Andrea Belotti torino 2 Josip Ilicic atalanta 1,8 Luis Muriel atalanta 1,8 Duván Zapata atalanta 1,8 Andrea Ranocchia inter 1,8 Merih Demiral juventus 1,8 Francesco Acerbi lazio 1,8 Amir Rrahmani napoli 1,8 Andrea Petagna napoli 1,8 Marash Kumbulla roma 1,8 Bruno Peres roma 1,8 Bryan Cristante roma 1,8 Domenico Berardi sassuolo 1,8 Iago Falque benevento 1,7 Armando Izzo torino 1,7 Simone Zaza torino 1,7 Simone Verdi torino 1,7 Gianluca Lapadula benevento 1,6 Nahitan Nández cagliari 1,6 Roberto Soriano bologna 1,6 Nicola Sansone bologna 1,6 Elseid Hysaj napoli 1,6 Aleksey Miranchuk atalanta 1,5 Marko Rog cagliari 1,5 Giovanni Simeone cagliari 1,5 Gary Medel bologna 1,5 Giacomo Bonaventura fiorentina 1,5 Sofyan Amrabat fiorentina 1,5 Patrick Cutrone fiorentina 1,5 Alessandro Bastoni inter 1,5 Roberto Gagliardini inter 1,5 Gianluigi Buffon juventus 1,5 Manuel Lazzari lazio 1,5 Theo Hernández milan 1,5 Ismael Bennacer milan 1,5 Samu Castillejo milan 1,5 Eljif Elmas napoli 1,5 Fabián Ruiz napoli 1,5 Ibañez roma 1,5 Davide Santon roma 1,5 Ricardo Rodríguez torino 1,5 Nicolas Nkoulou torino 1,5 Nikola Kalinic verona 1,5 João Pedro cagliari 1,4 Gastón Pereiro cagliari 1,4 Leonardo Pavoletti cagliari 1,4 Gaetano Castrovilli fiorentina 1,4 Milan Badelj genoa 1,4 Wesley Hoedt lazio 1,4 Stefan Radu lazio 1,4 Gonzalo Escalante lazio 1,4 Danilo Cataldi lazio 1,4 Rafael Leão milan 1,4 David Ospina napoli 1,4 Roberto Inglese parma 1,4 Daniele Baselli torino 1,4 Karol Linetty torino 1,4 Tomás Rincón torino 1,4 Joseph Alfred Duncan fiorentina 1,3 Erick Pulgar fiorentina 1,3 Davide Zappacosta genoa 1,3 Eldor Shomurodov genoa 1,3 Gervinho parma 1,3 Antonio Candreva samp 1,3 Cristiano Biraghi fiorentina 1,2 Germán Pezzella fiorentina 1,2 Martín Cáceres fiorentina 1,2 Christian Kouamé fiorentina 1,2 Cristián Zapata genoa 1,2 Domenico Criscito genoa 1,2 Stefano Sturaro genoa 1,2 Thomas Strakosha lazio 1,2 Marco Parolo lazio 1,2 Senad Lulic lazio 1,2 Mohamed Fares lazio 1,2 Ciprian Tatarusanu milan 1,2 Simon Kjaer milan 1,2 Nikola Maksimovic napoli 1,2 Hernani parma 1,2 Juraj Kucka parma 1,2 Yann Karamoh parma 1,2 Gonzalo Villar roma 1,2 Fabio Quagliarella samp 1,2 Andrea Poli bologna 1,1 Riccardo Orsolini bologna 1,1 Rodrigo Palacio bologna 1,1 Rade Krunic milan 1,1 Adrien Silva samp 1,1 Albin Ekdal samp 1,1 Gastón Ramírez samp 1,1 Manolo Gabbiadini samp 1,1 Soualiho Meité torino 1,1 Rafael Tolói atalanta 1 Mattia Caldara atalanta 1 Marten de Roon atalanta 1 Ruslan Malinovskiy atalanta 1 Mario Pasalic atalanta 1 Alessio Cragno cagliari 1 Ragnar Klavan cagliari 1 Luca Ceppitelli cagliari 1 Razvan Marin cagliari 1 Alberto Cerri cagliari 1 Adam Ounas cagliari 1 Federico Santander bologna 1 Lucas Martínez Quarta fiorentina 1 Borja Valero fiorentina 1 Riccardo Saponara fiorentina 1 Ionut Radu inter 1 Patric lazio 1 Bastos lazio 1 Riza Durmisi lazio 1 Denis Vavro lazio 1 Antonio Donnarumma milan 1 Diogo Dalot milan 1 Léo Duarte milan 1 Alexis Saelemaekers milan 1 Jens Petter Hauge milan 1 Alex Meret napoli 1 Jasmin Kurtic parma 1 Andreas Cornelius parma 1 Antonio Mirante roma 1 Lorenzo Tonelli samp 1 Maya Yoshida samp 1 Keita Baldé samp 1 Andrea Consigli sassuolo 1 Jeroen Zoet spezia 1 Diego Farias spezia 1 Cristian Ansaldi torino 1 Federico Bonazzoli torino 1 Rodrigo de Paul udinese 1 Roberto Pereyra udinese 1 Gerard Deulofeu udinese 1 Artur Ionita benevento 0,9 Gianluca Caprari benevento 0,9 Lukasz Skorupski bologna 0,9 Lorenzo De Silvestri bologna 0,9 Pol Lirola fiorentina 0,9 Adam Marusic lazio 0,9 Davide Di Gennaro lazio 0,9 Luigi Sepe parma 0,9 Alberto Grassi parma 0,9 Omar Colley samp 0,9 Pierluigi Gollini atalanta 0,8 José Luis Palomino atalanta 0,8 Robin Gosens atalanta 0,8 Berat Djimsiti atalanta 0,8 Cristiano Piccini atalanta 0,8 Hans Hateboer atalanta 0,8 Remo Freuler atalanta 0,8 Sam Lammers atalanta 0,8 Stefano Denswil bologna 0,8 Danilo bologna 0,8 Mitchell Dijks bologna 0,8 Andreas Skov Olsen bologna 0,8 Musa Barrow bologna 0,8 Bartlomiej Dragowski fiorentina 0,8 Nikola Milenkovic fiorentina 0,8 Valentin Eysseric fiorentina 0,8 Dusan Vlahovic fiorentina 0,8 Mattia Perin genoa 0,8 Luca Pellegrini genoa 0,8 Marko Pjaca genoa 0,8 Luiz Felipe lazio 0,8 Kevin Malcuit napoli 0,8 Emil Audero samp 0,8 Jakub Jankto samp 0,8 Vlad Chiriches sassuolo 0,8 Pedro Obiang sassuolo 0,8 Francesco Caputo sassuolo 0,8 Gregoire Defrel sassuolo 0,8 Stefano Okaka udinese 0,8 Nicolas Viola benevento 0,75 Ibrahima Mbaye bologna 0,75 Lisandro Magallán crotone 0,75 Christian Maggio benevento 0,7 Pasquale Schiattarella benevento 0,7 Perparim Hetemaj benevento 0,7 Marco Sau benevento 0,7 Nicolás Domínguez bologna 0,7 Igor Julio fiorentina 0,7 Sebastiano Luperto crotone 0,7 Mattia Bani genoa 0,7 Davide Biraschi genoa 0,7 Andrea Masiello genoa 0,7 Lukas Lerager genoa 0,7 Wylan Cyprien parma 0,7 Valerio Verre samp 0,7 Rogerio sassuolo 0,7 Jeremy Toljan sassuolo 0,7 Francesco Magnanelli sassuolo 0,7 Filip Djuricic sassuolo 0,7 Manuel Locatelli sassuolo 0,7 Mergim Vojvoda torino 0,7 Nicola Murru torino 0,7 Sasa Lukic torino 0,7 Amer Gojak torino 0,7 Kevin Lasagna udinese 0,7 Ilija Nestorovski udinese 0,7 Samuel Di Carmine verona 0,7 Andrea Favilli verona 0,7 Marco Sportiello atalanta 0,6 Bryan Dabo benevento 0,6 Filip Bradaric cagliari 0,6 Takehiro Tomiyasu bologna 0,6 Antonio Barreca fiorentina 0,6 Arkadiusz Reca crotone 0,6 Simy crotone 0,6 Paolo Ghiglione genoa 0,6 Miha Zajc genoa 0,6 Ivan Radovanovic genoa 0,6 Francesco Cassata genoa 0,6 Vittorio Parigini genoa 0,6 Pierre Kalulu Kyatengwa milan 0,6 Matteo Gabbia milan 0,6 Bruno Alves parma 0,6 Maxime Busi parma 0,6 Marlon Santos sassuolo 0,6 Kaan Ayhan sassuolo 0,6 Federico Peluso sassuolo 0,6 Gian Marco Ferrari sassuolo 0,6 Maxime Lopez sassuolo 0,6 Mehdi Bourabia sassuolo 0,6 Jeremie Boga sassuolo 0,6 Ardian Ismajli spezia 0,6 Lyanco torino 0,6 Juan Musso udinese 0,6 Bram Nuytinck udinese 0,6 Rodrigo Becão udinese 0,6 Sebastien De Maio udinese 0,6 Tolgay Arslan udinese 0,6 Rolando Mandragora udinese 0,6 Koray Günter verona 0,6 Giangiacomo Magnani verona 0,6 Darko Lazovic verona 0,6 Mattia Destro genoa 0,55 Johan Mojica atalanta 0,5 Luca Caldirola benevento 0,5 Roberto Insigne benevento 0,5 Fabio Pisacane cagliari 0,5 Charalampos Lykogiannis cagliari 0,5 Paolo Faragò cagliari 0,5 Riccardo Sottil cagliari 0,5 Jerdy Schouten bologna 0,5 Mattias Svanberg bologna 0,5 Jacopo Petriccione crotone 0,5 Edoardo Goldaniga genoa 0,5 Valon Behrami genoa 0,5 Goran Pandev genoa 0,5 Daniele Padelli inter 0,5 Djavan Anderson lazio 0,5 Nicolò Armini lazio 0,5 Sofian Kiyine lazio 0,5 Jean-Daniel Akpa Akpro lazio 0,5 Brahim Díaz milan 0,5 Yordan Osorio parma 0,5 Lautaro Valenti parma 0,5 Juan Brunetta parma 0,5 Vasco Regini samp 0,5 Morten Thorsby samp 0,5 Gianluca Pegolo sassuolo 0,5 Federico Ricci sassuolo 0,5 Hamed Junior Traore sassuolo 0,5 Bremer torino 0,5 Samir udinese 0,5 Jens Stryger Larsen udinese 0,5 Marvin Zeegelaar udinese 0,5 Walace udinese 0,5 Ignacio Pussetto udinese 0,5 Fernando Forestieri udinese 0,5 Marco Silvestri verona 0,5 Federico Dimarco verona 0,5 Marco Faraoni verona 0,5 Federico Ceccherini verona 0,5 Miguel Veloso verona 0,5 Antonin Barak verona 0,5 Mattia Zaccagni verona 0,5 Ronaldo Vieira verona 0,5 Adrien Tameze verona 0,5 Vincent Laurini parma 0,48 Ahmad Benali crotone 0,46 Federico Barba benevento 0,45 Aaron Hickey bologna 0,45 Nehuén Paz bologna 0,45 Luca Cigarini crotone 0,45 Eduardo Henrique crotone 0,45 Emmanuel Rivière crotone 0,45 Giuseppe Pezzella parma 0,45 Riccardo Gagliolo parma 0,45 Mattia Sprocati parma 0,45 Mihai Valentin Mihaila parma 0,45 Bereszynski samp 0,45 Jacopo Dezi parma 0,42 Lorenzo Venuti fiorentina 0,4 Luca Marrone crotone 0,4 Milos Vulic crotone 0,4 Federico Marchetti genoa 0,4 Lennart Czyborra genoa 0,4 Petar Brlek genoa 0,4 Simon Sohm parma 0,4 Riccardo Calafiori roma 0,4 Alex Ferrari samp 0,4 Antonino La Gumina samp 0,4 Mert Müldür sassuolo 0,4 Filippo Romagna sassuolo 0,4 Georgios Kyriakopoulos sassuolo 0,4 Lukas Haraslin sassuolo 0,4 Jacopo Sala spezia 0,4 Kevin Agudelo spezia 0,4 Andrej Galabinov spezia 0,4 M’Bala Nzola spezia 0,4 Daniele Verde spezia 0,4 Vanja Milinkovic-Savic torino 0,4 Simone Edera torino 0,4 Thomas Ouwejan udinese 0,4 Kevin Bonifazi udinese 0,4 Alan Empereur verona 0,4 Andrea Rispoli crotone 0,37 Koffi Djidji crotone 0,36 Fabio Depaoli atalanta 0,35 Gaetano Letizia benevento 0,35 Daam Foulon benevento 0,35 Gabriele Moncini benevento 0,35 Ângelo da Costa bologna 0,35 Vladimir Golemic crotone 0,35 Matteo Scozzarella parma 0,35 Lucien Agoume spezia 0,35 Nahuel Estévez spezia 0,35 Léo Sena spezia 0,35 Gastón Brugman parma 0,34 Simone Iacoponi parma 0,32 Andrés Tello benevento 0,3 Guglielmo Vicario cagliari 0,3 Alessandro Tripaldelli cagliari 0,3 Gabriele Zappa cagliari 0,3 Sebastian Walukiewicz cagliari 0,3 Jean-Victor Makengo udinese 0,3 Christian Oliva cagliari 0,3 Emanuel Vignato bologna 0,3 Pietro Terracciano fiorentina 0,3 Pedro Pereira crotone 0,3 Carlo Pinsoglio juventus 0,3 Daniel Maldini milan 0,3 Lorenzo Colombo milan 0,3 Nikita Contini napoli 0,3 Hans Nicolussi Caviglia parma 0,3 Rafael spezia 0,3 Riccardo Marchizza spezia 0,3 Elio Capradossi spezia 0,3 Federico Mattiello spezia 0,3 Cristian Dell’Orco spezia 0,3 Tommaso Pobega spezia 0,3 Alessandro Deiola spezia 0,3 Roberto Piccoli spezia 0,3 Samir Ujkani torino 0,3 Nahuel Molina udinese 0,3 Hidde ter Avest udinese 0,3 Mato Jajalo udinese 0,3 Pawel Dawidowicz verona 0,3 Kevin Rüegg verona 0,3 Mehdi Léris samp 0,28 Lorenzo Montipò benevento 0,27 Bosko Sutalo atalanta 0,25 Arturo Calabresi bologna 0,25 Luca Siligardi crotone 0,25 Tommaso Augello samp 0,25 Claudio Terzi spezia 0,25 Salvador Ferrer spezia 0,25 Luca Mora spezia 0,25 Simone Scuffet udinese 0,25 Yildirim Mert Çetin verona 0,25 Niccolò Zanellato crotone 0,22 Jacopo Segre torino 0,22 Alessandro Tuia benevento 0,2 Riccardo Improta benevento 0,2 Giovanni Crociata crotone 0,2 Salvatore Molina crotone 0,2 Luis Rojas crotone 0,2 Lukas Zima genoa 0,2 Simone Colombi parma 0,2 Pietro Boer roma 0,2 Karlo Letica samp 0,2 Kaique Rocha samp 0,2 Nicolás Schiappacasse sassuolo 0,2 Julian Chabot spezia 0,2 Matteo Ricci spezia 0,2 Paolo Bartolomei spezia 0,2 Giulio Maggiore spezia 0,2 Wilfried Stephane Singo torino 0,2 Alessandro Buongiorno torino 0,2 Vincenzo Millico torino 0,2 Nícolas udinese 0,2 Sebastian Prödl udinese 0,2 Mamadou Coulibaly udinese 0,2 Eddie Salcedo verona 0,2 Ebrima Colley verona 0,2 Giuseppe Cuomo crotone 0,18 Tomislav Gomelt crotone 0,18 Mattia Mustacchio crotone 0,18 Simone Aresti cagliari 0,15 Fabrizio Caligara cagliari 0,15 Matteo Tramoni cagliari 0,15 Andri Fannar Baldursson bologna 0,15 Kingsley Michael bologna 0,15 Alex Cordaz crotone 0,15 Antonio Mazzotta crotone 0,15 Denis Dragus crotone 0,15 Stefano Turati sassuolo 0,15 Martin Erlic spezia 0,15 Gennaro Acampora spezia 0,15 Giuseppe Mastinu spezia 0,15 Antonio Rosati torino 0,15 Alessandro Berardi verona 0,15 Ivor Pandur verona 0,15 Andrea Danzi verona 0,12 Marco Festa crotone 0,11 Junior Messias crotone 0,11 Marco Carnesecchi atalanta 0,1 Francesco Rossi atalanta 0,1 Simone Pinna cagliari 0,1 Tòfol Montiel fiorentina 0,1 Gianluca Frabotta juventus 0,1 Nicola Ravaglia samp 0,1 Kristoffer Askildsen samp 0,1 Mikkel Damsgaard samp 0,1 Giacomo Raspadori sassuolo 0,1 Simone Bastoni spezia 0,1 Emmanuel Gyasi spezia 0,1 Bruno Amione verona 0,1 Alberto Paleari genoa 0,09 Nicolò Manfredini benevento 0,08 Abdallah Basit benevento 0,08 Giuseppe Di Serio benevento 0,08 Andrea Adorante parma 0,08 Erick Ferigra torino 0,08 Matteo Lovato verona 0,08 Pier Graziano Gori benevento 0,07 Siriki Sanogo benevento 0,07 Gian Marco Crespi crotone 0,07 Christian Pastina benevento 0,05 Martin Palumbo udinese 0,04

La classifica del monte ingaggi delle squadre di Serie A 2020-21

VIRGILIO SPORT | 12-11-2020 09:51