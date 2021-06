Ramsey batte Calhanoglu, anche in Italia scoppia la festa

Ramsey batte Calhanoglu ed è il Galles a conquistare tre punti pesanti nel girone A di Euro 2020, lo stesso dell’Italia. Per la Turchia lo spettro dell’eliminazione è sempre più concreto, uno smacco soprattutto per chi – come il trequartista che non ha ancora rinnovato col Milan – probabilmente vedeva nella kermesse continentale una possibile vetrina per trovare una nuova squadra e un ricco contratto.

Turchia-Galles, la voce arriva prima delle immagini

Bastano pochi minuti per rendersi conto di un singolare e non certo piacevole fenomeno: il commento del telecronista, Daniele Barone di Sky, arriva in anticipo rispetto alle immagini. “L’audio di Sky in anticipo rispetto alle immagini mi fa uscire il sangue dal naso. Inaccettabile”, scrive fuori dai denti un abbonato alla pay tv satellitare. “Stesso problema per tutti, è colpa della Uefa“, si associa un altro. “Segnale internazionale. È già successo anche in altre partite. Sky non c’entra, è una tragedia e basta”, puntualizza un altro telespettatore.

Lo sciagurato Ramsey fa finalmente centro

Prima sorpresa al momento delle formazioni: non c’è Demiral nella Turchia, entrerà solo a inizio ripresa. “Ma come, mister 35 milioni riserva pure tra i turchi?”, scrive sarcastico un appassionato. Dopo due occasionissime non sfruttate, è lo juventino Ramsey a sbloccare il risultato a fine prime tempo. “Ha segnato Ramsey, io per sicurezza mi faccio il segno della croce e scrivo il mio testamento”, scrive ironico un utente alludendo alla fama sinistra che circonda le marcature del centrocampista ex Arsenal. Un altro, tifoso della Juventus, esulta: “Grande Ramsey! Così riusciamo a venderti”. Ancora un commento: “Se sbagliava anche questo lo menavano di brutto. Sembrava lo sciagurato Egidio di tanto tempo fa”.

Calhanoglu fantasma, Bale sprecone

Qualcuno ne approfitta anche per lanciare frecciate a Calhanoglu: “Lancio illuminante di Gareth Bale, inserimento stop di petto e destro all’angolino di Aaron Ramsey. Saranno anche in declino, ma nelle grandi occasioni questi due la spiegano ancora a tanti in Europa. Tipo Calhanoglu, ad esempio”. Oppure: “Calhanoglu fa il prezioso ma in cuor suo sa benissimo che è il 16 giugno, è un parametro zero e non lo vuole nemmeno sua madre”. Eppure proprio Bale sbaglia nella ripresa il rigore del raddoppio: “Ma dai, è evidente che ha provato già un colpo di quando si dedicherà al golf”, un commento tra i tanti. Il 2-0 arriva comunque allo scadere con Roberts e molti fanno un’altra osservazione: “Ma vuoi vedere che non eravamo forti noi, erano semplicemente pippe i turchi?”.

SPORTEVAI | 16-06-2021 19:54