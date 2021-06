Ranking Fifa: la classifica delle Nazionali di Euro 2020

Spesso durante le telecronache di Euro 2o2o si fa riferimento al cosiddetto ranking Fifa per dare un’idea della forza di una squadra. Si tratta di una classifica dinamica stilata periodicamente dalla Federazione Internazionale in base a vari fattori tra cui soprattutto i risultati nelle competizioni ufficiali. I dati sono usati in un calcolo che produce un numero espresso in migliaia.

Nella graduatoria pre Euro 2020, stilata verso la fine di maggio, la squadra più forte del mondo in questo momento storico è il Belgio. I Diavoli Rossi sono non a caso tra le grandi favorite per la vittoria finale. Alle loro spalle, a pochissimi punti di distanza, la Francia di Deschamps che nonostante il titolo di Campione del Mondo uscente, deve accontentarsi del secondo posto. Al terzo posto, unica non europea tra le prime della graduatoria, il Brasile. Poi un filotto di squadre europee tutte impegnate a Euro 2020: Inghilterra, Portogallo, Spagna e Italia divise da pochissimi punti.

La squadra azzurra rivitalizzata dalla cura Mancini è tornata tra le top-10, anche se praticamente ex aequo con Argentina e Uruguay. Fa sicuramente impressione vedere la Germania al 12° posto dietro a Danimarca e Messico e con pochissimi punti di vantaggio sulla Svizzera, squadra apparsa modestissima battuta in scioltezza dall’Italia al turno preliminare. Dietro agli elvetici che hanno come massimo giocatore Xhaka ci sono i vice campioni del mondo della Croazia con il pallone d’oro Modric, la Colombia (che per intenderci ha un attacco formato da Zapata-Muriel-James Rodriguez…) e l’Olanda di Depay-DeLigt-DeJong.

Il Galles, che contro la Nazionale è sembrata una squadra parrocchiale o poco più, è addirittura 17esima. Seguono via via tutte le altre. La Turchia è numero 29. A Euro 2020 non partecipa la Serbia, accreditata del 25esimo posto, ma partecipano la Macedonia numero 62 e la Finlandia numero 54. Una curiosità: il ranking Fifa attribuisce una posizione a tutte le nazionali del mondo anche quelle di sperduti atolli tropicali, manca solo la Città del Vaticano. In tutto le squadre sono 210. Indovinate quale squadra occupa (per distacco) l’ultimo posto? Proprio San Marino

Ranking Fifa: la classifica mondiale delle nazionali

Pos Nazione Punti 1 Belgio 1.783,38 2 Francia 1.757,30 3 Brasile 1.742,65 4 Inghilterra 1.686,78 5 Portogallo 1.666,12 6 Spagna 1.648,13 7 ITALIA 1.642,06 8 Argentina 1.641,95 9 Uruguay 1.739,08 10 Danimarca 1.631,55 11 Mexico 1.629,56 12 Germania 1.609,12 13 Svizzera 1.606,21 14 Croazia 1.605,75 15 Colombia 1.600,66 16 Olanda 1.598,04 17 Galles 1.570,36 18 Svezia 1.569,81 19 Cile 1.569,52 20 USA 1.555,42 21 Polonia 1.549,87 22 Senegal 1.542,45 23 Austria 1.523,42 24 Ucraina 1.514,64 25 Serbia 1.512,90 26 Tunisia 1.512,88 27 Perù 1.511,88 28 Giappone 1.509,34 29 Turchia 1.505,05 30 Venezuela 1.500,71 31 Iran 1.499,52 32 Nigeria 1.487,16 33 Algeria 1.486,69 34 Marocco 1.479,32 35 Paraguay 1.476,02 36 Slovacchia 1.475,24 37 Ungheria 1.468,75 38 Russia 1.462,65 39 Corea del Sud 1.460,25 40 Rep. Ceca 1.458,81 44 Scozia 1441.43 54 Finlandia 1410.82 62 Macedonia 1374.73 210 San Marino 804.71

VIRGILIO SPORT | 21-06-2021 12:59