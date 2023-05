Razzismo e caso Mourinho, le parole di Rocchi scatenano il putiferio

Fanno discutere le dichiarazioni di Rocchi alla Milano Football Week sui casi di razzismo relativi e Lukaku e Vlahovic e sulla querelle tra Mourinho e Chiffi: è bufera.

14-05-2023 14:29

Fanno discutere le parole di Gianluca Rocchi alla Milano Football Week. Il designatore ha parlato di razzismo, delle critiche agli arbitri e del ruolo di calciatori, allenatori e addetti ai lavori nel rasserenare le tensioni. Dichiarazioni che hanno scatenato subito vivaci reazioni sul web, in particolare per quel che concerne la “diversità” tra i casi di razzismo relativi a Lukaku e Vlahovic e sulla querelle Mourinho-Chiffi.

Razzismo: Rocchi sui casi Lukaku e Vlahovic

Queste le considerazioni di Rocchi su Lukaku e Vlahovic: “Le indicazioni sono chiare. Se Lukaku è oggetto di razzismo, non va ammonito, ma Massa non lo sapeva. Per lui stava provocando i tifosi. Nella motivazioni c’è scritto che formalmente l’ammonizione è corretta. Il caso di Vlahovic è diverso. Doveri ha fatto di tutto per cercare di dare vicinanza al giocatore. Gli arbitri sono i primi a essere insultati, figuriamoci se non stanno nei panni del calciatori. Lo ha rincorso per evitare andasse sotto la curva. Noi faremo di tutto, ma i calciatori devono darci una mano. Se diventi provocatore, poi diventa un problema perché non c’è solo la Serie A ma anche le categorie minori”.

Mourinho-Chiffi, la presa di posizione di Rocchi

Netto anche il giudizio sulle critiche di Mourinho a Chiffi dopo Monza-Roma: “Sono rimasto dispiaciuto, avevo chiesto collaborazione a tutti gli allenatori nel non parlare possibilmente degli arbitri. Cerchiamo di smorzare i toni, magari già al lunedì mattina si sarebbe parlato diversamente. Ero dispiaciuto perché avevo fatto un discorso e purtroppo non sono stato ascoltato. Per me la giornata perfetta è quando non vengono espulsi allenatori, se ho sei espulsi per me è una sconfitta e sono molto triste. Lì Chiffi aveva fatto una buona gara”.

Arbitri sempre nel mirino: è bufera su Rocchi

Sono soprattutto i tifosi della Juve a mostrare indignazione per le parole del capo dell’Aia. Marcello Chirico, direttore de Il Bianconero, è una furia: “Rocchi si arrampica sempre sugli specchi pur di dare ragione agli arbitri, Massa non sapeva perché i cori razzisti non li ha sentiti, Doveri li ha sentiti eccome e per questo non avrebbe dovuto ammonire”. “Tutte le dichiarazioni dopo l’episodio di Vlahovic sono peggio dell’episodio stesso”, tuona Jo. “Ah, quindi ora la retorica è che Doveri avrebbe ammonito Vlahovic per proteggerlo dagli insulti razzisti?”, chiede ironico Sal. “Su Mourinho però c’ha ragione”, è l’opinione di Tullio.