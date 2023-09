Napoli, la pace fredda tra Garcia e Osimhen scatena i tifosi sul web

Dalle polemiche pre partita ai 4 gol finali, Garcia ritrova il Napoli e il Napoli ritrova il Garcia delle gare iniziali. Le reazioni dei tifosi

30-09-2023 17:44

Il Napoli vince ancora e risale nella parte alta della classifica a meno uno (momentaneamente) da Inter e Milan. Il Lecce rivelazione è stato battuto dagli azzurri che tra rotazioni e cambi ritrovano altri 4 gol, calma ed energie in vista del Real Madrid. Sui social torna il buon umore ma gli allarmismi per Osimhen non si placano del tutto sui social.

Rudi Garcia fa fuori Osimhen e tra i tifosi già scoppia l’allarme

La scelta di Rudi Garcia è di far partire Osimhen dalla panchina in vista della prossima partita di Champions, martedì sera contro il Real Madrid. Tra i tifosi scoppia però subito il caso e c’è chi dalle tribune dello stadio di Via Del Mare di Lecce già va in allarme: “Non vediamo Osimhen né in panchina né allenarsi. Dove è finito? E’ l’unico che manca!” C’è poi chi ironizza sui nervi tesi tra il tecnico francese e Osimhen: “Garcia lascia Osimhen in panchina. I vaffa meglio prenderli negli spogliatoi…?”

C’è poi chi si preoccupa ad inizio partita: “Se e solo se, Osimhen e Politano sono out per scelta tecnica, allora non condivido per nulla perchè il Napoli già rischia di brutto, visti gli ultimi risultati”. E c’è anche chi si schiera dalla parte di Garcia: “Ci vuole coraggio a lasciare Oshimen fuori dall’undici titolare.

I tifosi del Napoli si fidano a metà di Lindstrom e Simeone

Non c’è fiducia piena nei sostituti di Osimhen e Politano: Simeone e Lindstrom partono dal primo minuto, non infiammano ma giocano una gara discreta per i tifosi: “Finalmente qualcuno che in società caccia le palle: Osimhen in panca, forza Cholito Simeone uno di noi“. C’è poi però anche chi non apprezza il neo acquisto del Napoli: “Ma sto Lindstrom…sta ancora in letargo…?” Tra i tifosi c’è chi vede troppa differenza tra titolari e riserve: “Con i titolari è tutta n’ata storia!!!”. E ancora: “Non male Simeone, anzi…ma Lindstrom ancora non è al meglio e si vede… Deve entrare nei meccanismi di gioco”.

Ostigard e Garcia riconquistano la fiducia della piazza partenopea

E se c’era qualche scettico sul Napoli di Garcia, ecco che dopo oggi sembra definitivamente spento il fuoco dei tifosi sui social. Bene Ostigard e il tecnico francese torna a conquistare la fiducia dei tifosi, nonostante i tanti cambi iniziali di formazione: “Dopo la favola dei calciatori che hanno detto a Garcia come giocare, i problemi tattici e le marcature a uomo sui calci d’angolo sono curioso di sapere i meriti di questa vittoria di chi sono…”

C’è anche chi richiama la salita sul carro dei tifosi: “Bravi ragazzi e adesso voi tifosi dovete risalire sul carro di Garcia… . Infine, c’è chi ancora non si fida di Osimhen e della pace fatta con Garcia: Non sono ancora convinto che abbiano fatto pace, i segnali mi sembrano ancora troppo timidi e freddi”

C’è chi aggiunge: “Gli eroi di oggi sono Ostigard e Garcia, i due più criticati al momento.” E ancora: “Garcia è tornato ai vecchi schemi di Spalletti e si vede, se continua a lavorare così con pochi accorgimenti sui vecchi schemi e rotazioni adeguate della rosa, non potrà che far bene!”