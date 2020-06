Rebic da schiaffi, Var e telecronaca da incubo: è furia Milan

Il miracolo non riesce. Un Milan incerottato e ridotto per giunta in dieci dopo 16′ per il rosso rimediato da Rebic non va oltre lo 0-0 in casa della Juventus. Visto l’1-1 dell’andata, condito dalle polemiche per il discusso rigore concesso in extremis ai bianconeri, è proprio la squadra di Sarri a staccare il pass per la finale di mercoledì 17 a Roma. Per i tifosi milanisti, insomma, l’ennesima delusione di una stagione di sofferenza, nonostante la generosità e la determinazione messa in campo dalla squadra di Pioli al cospetto di Ronaldo e soci. Una delusione condita da polemiche e veleni: Var, arbitraggio, la “follia” di Rebic e le prove insufficienti di alcuni rossoneri gli argomenti più gettonati sui social.

Milan, prime proteste: il rigore via Var

Al 15′ i primi mugugni: Conti allarga il gomito in area e Orsato, dopo aver consultato le immagini, assegna il rigore poi sbagliato da Ronaldo. “Ah stavolta le va a rivedere le immagini”, scrivono in molti sottolineando come Orsato fosse l’arbitro di Inter-Juve, decisiva per lo scudetto 2018. “Come avevano detto in telecronaca: l’arbitro una garanzia? In un quarto d’ora rigore per la Juve e Milan in dieci, effettivamente Orsato una bella garanzia”, è l’ironia amara di Sergio.

Polemiche Milan: il rosso a Rebic

Anche il cartellino rosso a Rebic dà adito a recriminazioni. “Non è per l’episodio, che è netto. È che con noi gli arbitri sono sempre solerti e impeccabili. In altre circostanze, meno”, scrive Paolo allegando lo screenshot dell’ormai celeberrima entrataccia di Pjanic su Rafinha in quella sfida tra Inter e Juventus. “In quella circostanza non estrasse neppure il giallo, stasera subito il rosso”, si lamenta Edo. “Però bisogna ammettere che il fallo di Rebic sembrava una mossa di Wrestlemania”, è il mea culpa di un altro tifoso rossonero su Twitter.

Altri mugugni: la spintarella di Bonucci

Polemiche e veleni pure per una spintarella sospetta di Bonucci in area su Kjaer. “Stavolta niente Var?”, chiede con sarcasmo Giulia. “La spinta è netta, peccato però che Kjaer fosse in fuorigioco millimetrico”, ammette sportivamente Roberto. “Intanto con noi nessun dubbio, per gli episodi nella nostra area invece fanno mille controlli”, è l’atto d’accusa di un altro acceso sostenitore rossonero.

Commentatori Rai nel mirino dei fan rossoneri

Anche la telecronaca di Stefano Bizzotto e Antonio Di Gennaro finisce nel mirino dei severissimi censori del web. “Orsato una garanzia: e infatti, subito rigore per la Juve e Milan in dieci”, sono i commenti di molti. “De Ligt abbatte Calhanoglu nella metà campo juventina, per il telecronista è fallo di Calhanoglu: notare l’imbarazzo quando si accorge che persino per Orsato è punizione per il Milan“, è l’osservazione pungente di Francesco. “Il canone lo paghiamo anche noi, non solo gli juventini”, è invece l’invettiva di Giulio. Tanti altri, poi, sottolineano lo spot mandato in onda durante il minuto di raccoglimento pre-partita: “Che caduta di stile”.

Milan, i peggiori in campo

Al di là di polemiche e recriminazioni, molti tifosi evidenziano tuttavia la scarsa brillantezza della prestazione di parecchi calciatori. “Squadra di serie a che non riesce a fare 3 passaggi di fila. 3. Squadra che si presenta con Calabria in campo. Squadra che mette Bonaventura in attacco. È oggettivamente difficile però, c è un limite a tutto. Scarsi. Osceni”. Anche Alessandro e un altro fan se la prendono con Calabria: “Non va bene neanche il giovedì a calcetto” e “Ha perso più palle di quante ne ha toccate”. Mentre Heliandros ironizza su Rebic: “Quando gli hanno detto ‘Si riparte con il calcio’ l’ha presa un po’ troppo alla lettera”.

SPORTEVAI | 12-06-2020 22:58