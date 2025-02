Adzic trascina la Juve Next Gen, si arrende anche il Benevento, il Catania espugna Monopoli

In Lega Pro vittorie per Padova ed Entella (+6 sulle seconde), la Juventus Next Gen sorprende il Benevento, il Catania vince al Veneziani

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Si sono disputate ieri 13 partite della 26^ giornata del campionato di Lega Pro. Nel girone A riprende a correre il Padova, che batte la Pro Patria e complice il ko del Vicenza a Salò vola a +6 sulla più diretta inseguitrice.

Nel girone B non ammette soste la marcia dell’Entella, al suo 20° risultato utile di fila grazie al 2-1 rifilato alla Spal. Nel girone C, la Juventus Next Gen miete un’altra vittima: sconfitto il Benevento, esordio amaro per Michele Pazienza. Il Catania espugna Monopoli.

Lega Pro, i risultati della 26^ giornata nel girone A

Nel girone A tutto torna come due settimane fa. Il Padova, dopo lo stop a Verona contro la Virtus, rimette 6 punti tra sé e il Vicenza. La capolista si è sbarazzata della Pro Patria, alla 7^ sconfitta di fila. Accade tutto nella ripresa: apre Spagnoli, raddoppia Bortolussi e Varas chiude i giochi. I bustocchi accorciano con Citterio, ma non basta.

Floppa il Vicenza, che in mezzora si fa mettere sotto dalla Feralpisalò e vede nuovamente lontana la vetta della classifica. Di Marco sblocca, Crespi segna il 2-0, nella ripresa biancorossi sfortunati (traversa di Ferrari). Gardesani terzi, al 4° posto sale l’Albinoleffe, che nel recupero, con un diagonale mortifero di Zoma, si sbarazza del Renate (6° ko di fila) e sorpassa l’Atalanta Under 23, in attesa del Trento, che gioca stasera a Trieste.

L’arrivo in panchina di Federico Valente resuscita il Lecco, che rivede la salvezza dopo il 2-1 alla Pro Vercelli: goffa autorete di De Marino nel primo tempo, raddoppia Sipos nella ripresa, accorcia Rutigliano per gli ospiti. In tribuna era presente lo svincolato Moutir Chajia, rinforzo di mercato del Lecco. Parità (1-1) tra Novara e Alcione Milano: vantaggio ospite con Palombi e primo gol per Akpa-Chukwu con la maglia dei piemontesi.

Lega Pro, i risultati della 26^ giornata nel girone B

Nel girone B non c’è avversario che tenga per l’Entella, che batte 2-1 la Spal (esordio amaro per Francesco Baldini) e coglie il 20° risultato utile consecutivo grazie a un avvio di gara devastante: due gol nei primi 8’ di gioco (reti di Casarotto e Castelli, questi a segno dopo 4 mesi di digiuno). In pieno recupero il gol di Parigini per gli ospiti.

La Torres frena in casa contro il Gubbio (0-0, 3° pari di fila per gli umbri) e scivola a 7 punti dalla vetta, mentre alle sue spalle sbuffa la Vis Pesaro e risale il Pescara, tornato al successo in casa del Carpi: 2-1 per gli abruzzesi, Dagasso e Pierozzi rimontano l’iniziale vantaggio di Panelli. Il Pineto batte un altro colpo e avvicina il Legnago alla retrocessione: 1-0 firmato Baggi, all’11’ del primo tempo.

Blitz della Pianese a Sestri Levante. I toscani consolidano la posizione playoff vincendo 3-2, inutile la prima doppietta da professionista del classe 2005 Manuel Rosetti, di proprietà del Bologna. A tempo scaduto Marchesi fa esultare la Pianese dopo le reti di Mignani e Frey. Campobasso sempre più in crisi, anche dopo il cambio in panchina (2° ko in 2 gare per Prosperi). Ne approfitta il Pontedera, che conquista la 3^ vittoria consecutiva grazie alle reti di Sala e Corona.

Lega Pro, i risultati della 26^ giornata nel girone C

Nel girone C, dopo l’Avellino, cadono altre due squadre di vertice. Il Monopoli si fa beffare dal Catania rabberciato dalle assenze: De Paoli sblocca per gli etnei, Grandolfo pareggia nella ripresa, ma al 40’ è Ierardi a risolvere la contesa. A ora di pranzo aveva già perso il Benevento, travolto dalla furia di Adzic e dalla Juventus Next Gen, all’11° risultato utile di fila: il montenegrino serve l’assist per il primo gol di Guerra e raddoppia con una punizione perfetta in chiusura di primo tempo. Innocua la reazione del Benevento, sfortunato l’esordio di Michele Pazienza in panchina.

Lega Pro, i posticipi della 26^ giornata

Stasera si completa il 26° turno del campionato di Lega Pro, con un posticipo per girone (ore 20.30). Nel girone A, la Triestina ospita il Trento; nel girone B, la Ternana, scivolata a -6 dall’Entella capolista, dopo il caos generato dall’esonero di Ignazio Abate poi rientrato per volere della squadra, deve fare bottino pieno contro l’Arezzo, che presenta Cristian Bucchi in panchina al posto dell’esonerato Troise. Infine, nel girone C, il Cerignola potrebbe allungare in vetta in caso di vittoria a Caserta.