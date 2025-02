Il Perugia in 10 beffato allo scadere, il Latina torna a correre ma la Cavese protesta: il programma con gli orari

Gli umbri cadono al 95' con la Vis Pesaro, che espugnano il Curi con un gol del neo-entrato Raychev. Il Latina fa suo lo scontro playout con la Cavese

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Si sono disputate ieri le prime 2 gare della 26^ giornata del campionato di Lega Pro. Nel girone B, blitz della Vis Pesaro in casa del Perugia, battuto al 95’ da un gol di Raychev (umbri in 10 uomini dal 38′ della ripresa per il rosso ad Amoran). Nel girone C torna a correre il Latina, che si aggiudica lo scontro salvezza con la Cavese grazie a una rete di Mastroianni in avvio di gara. Oggi sono in programma altri 12 incontri.

Lega Pro, 26^ giornata, l’anticipo del girone B

L’anticipo del girone B ha premiato la Vis Pesaro, che al 95’ ha beffato il Perugia consolidando il 4° posto. L’eroe della serata è stato il bulgaro Raychev, arrivato in prestito dal Pisa nella finestra di mercato invernale. Entrato due minuti prima dell’episodio decisivo, l’attaccante si è fatto trovare pronto sulla ripartenza avviata da Tavernaro e conclusa con un dribbling su un difensore avversario e un gran tiro all’incrocio dei pali.

Per il Perugia, in 10 uomini dal 38′ della ripresa per il rosso ad Amoran (manata sul visto a Coppola), è la 4^ gara senza vittorie (appena 2 punti conquistati), la zona playoff resta lontana in attesa delle altre gare. Per la Vis Pesaro è il 14° successo stagionale, blindato il 4° posto (momentaneo +4 sul Pescara), avvicinata la Torres distante una sola lunghezza (ma con una gara in meno).

Lega Pro, 26^ giornata, l’anticipo del girone C

Nel girone C si è disputato lo scontro playout Latina-Cavese, vinto dai pontini con il risultato di 1-0: a decidere l’incontro la rete di Mastroianni, dopo soli 4’ di gioco. Tutto è nato da un cross di Improta verso il fronte opposto, dove Rapisarda ha calciato a incrociare: sulla traiettoria del tiro è intervenuto Mastroianni, per un comodo appoggio in rete.

La Cavese ha colpito una traversa con Pezzella in chiusura di prima frazione, ma nella ripresa non è riuscita a rientrare in partita. Il Latina ha legittimato la vittoria con le occasioni create da Ekuban nel finale, i campani hanno protestato per un presunto rigore non concesso per una trattenuta in area su Sorrentino. Con la vittoria di ieri il Latina agguanta proprio la Cavese (e il Foggia) a 29 punti, in piena bagarre playout.

Lega Pro, 26^ giornata, le gare di oggi

Si disputeranno oggi altre 12 gare della 26^ giornata del campionato di Lega Pro. Nel girone A, alle 15, sono in programma 3 incontri: l’Atalanta Under 23 ospita la Virtus Verona, che nel turno precedente ha interrotto l’imbattibilità del Padova riaprendo la corsa alla promozione diretta; il Caldiero Terme attende la Pergolettese (che domenica ha battuto l’Atalanta U23), mentre il fanalino di coda Union Clodiense è opposto alla rivelazione Giana Erminio. Alle 17.30 si gioca Arzignano-Lumezzane.

Nel girone B, alle 15, il Milan Futuro vuole dare continuità alla vittoria della scorsa settimana (2-1 in casa della Spal, ko costato la panchina a Dossena, sostituito da Francesco Baldini), ospitando la Lucchese. Alle 19.30, sfida playoff tra Rimini e Ascoli.

Nel girone C, alle 15 si giocano Messina-Picerno e Turris-Trapani (a porte chiuse). Alle 17.30 è l’Avellino a prendersi la scena: gli irpini, in caso di vittoria a Foggia, salirebbero al comando della classifica in attesa di Monopoli, Cerignola e Benevento, in campo tra domani e lunedì. Alla stessa ora si giocano Altamura-Giugliano, Crotone-Potenza e Sorrento-Taranto.