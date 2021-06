Riva assicura: "L'Italia è tra le favorite"

L’ex attaccante e leggenda dell’Italia Gigi Riva a Il Messaggero garantisce sulla Nazionale di Roberto Mancini: “Parte tra le favorite con la Francia, la Spagna, l’Inghilterra e la Germania, mai darla per finita. Mancini ha lavorato seriamente: l’Italia gioca e segna”.

Sulla gioia della vittoria dell’Europeo del 1968, l’unico successo conquistato in carriera: “Misi un berretto di lana per non farmi riconoscere, ma ero tra i tifosi di nascosto. Li volevo guardare in faccia per vedere quanto erano felici”.

OMNISPORT | 07-06-2021 13:32