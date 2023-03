Piccinini, che ha espulso Mourinho in Cremonese-Roma, fischierà il match salvezza tra Verona e Monza. Il giovane Prontera invece dirige la Juventus contro la Samp

08-03-2023 13:06

Arrivano le designazioni arbitrali per la 26esima giornata della serie A e come sempre non mancano le polemiche. In particolare nella circostanza stupisce la scelta di designare l’arbitro Marco Piccinini per la sfida salvezza tra Verona e Monza, dopo le polemiche seguite all’espulsione di Mourinho contro la Cremonese.

Piccinini designato per lo scontro salvezza Verona-Monza

Al centro delle polemiche dopo Cremonese-Roma è finito il quarto uomo Marco Serra, ma ad estrarre il cartellino rosso nei confronti di José Mourinho è stato l’arbitro Marco Piccinini. Ora Rocchi decide di rimandarlo subito in campo per il delicato scontro salvezza tra Hellas Verona e Monza. Lo stesso direttore di gara è comunque finito nel mirino in quanto il referto stilato in occasione della gara di Cremona è apparso lacunoso secondo la Procura Federale ed è stato ascoltato proprio sul caso insieme ai due assistenti Galletto e Pagliardini.

Juventus, per il match con il Sampdoria c’è il giovane Prontera

Una sfida molto più importante di quanto dica la classifica. La Juventus domenica sera deve provare a battere la Sampdoria, la cui classifica è sempre più pericolante. Dopo la sconfitta anche un po’ sfortunata sul campo della Roma, i bianconeri devono superare i blucerchiati. Ad arbitrare il match ci sarà Alessandro Prontera, uno dei più giovani di cui però si dice un gran bene. Al Var ci sarà Di Bello.

Napoli-Atalanta: la sfida affidata all’arbitro Colombo

Grande fiducia dei vertici Aia nei confronti dell’arbitro Andrea Colombo che fischierà uno dei match più difficili della giornata quello tra il Napoli e l’Atalanta. L’arbitro della sezione arbitrale di Como ha arbitrato gli azzurri in occasione della sfida con il Sassuolo (vinta 2-0 dal Napoli). In quell’occasione ci furono molte proteste per il gol di Osimhen, che nell’occasione del gol del 2-0 va via di forza ai difensori del Sassuolo. Ai neroverdi viene annullato anche un gol per una posizione di fuorigioco grazie all’onfield review. Nel finale altra rete annullata, stavolta al Napoli, per il fuorigioco di Lozano.

Spezia-Inter: piena fiducia in Marinelli

Altra designazione un po’ a sorpresa è quella di Spezia-Inter che sarà fischiata da Marinelli. Rocchi sembra avere molta fiducia nell’arbitro di Tivoli che aveva ricevuto tantissime critiche in occasione della direzione tra Juventus e Atalanta. I nerazzurri possono però sorridere ripensando ai precedenti con Marinelli che raccontano di tre vittorie e di tre clean sheet.