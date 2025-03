Roma-Athletic Bilbao, dove vederla in diretta tv e streaming Europa League 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

Roma e Athletic Bilbao contro per l'andata degli ottavi di finale dell'Europa League: formazioni, emittente televisiva e dove vedere la partita in streaming

La cura Ranieri sta portando i suoi risultati, anche sul versante europeo dopo l’avvio decisamente nefasto di inizio stagione. La ripresa in campionato è stimolante, incoraggiante e si attende l’esito dell’andata degli ottavi di Europa League contro un avversario temibile, ma affrontabile quale l’Athletic Bilbao che la Roma è chiamata a superare questa sera con ritorno programmato giovedì 13 marzo alle ore 18:45.

Ma partiamo dall’incontro in calendario questa sera all’Olimpico di Roma, dove si affronteranno giallorossi e spagnoli alla ricerca dei tre punti utili alla causa. Andiamo a riassumere le probabili formazioni, le informazioni sull’arbitro, l’orario della sfida e i dettagli relativi a questo primo incontro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Europa League: Roma-Athletic Bilbao, quando si gioca

La Roma scende in campo questa sera alle 21, davanti a un pubblico fedele ma bisognoso di risultati dopo una stagione altalenante, sia in campionato sia in Europa con tre cambi in panchina. L’obiettivo per Dybala e compagni, anche se vi è piena consapevolezza della qualità che gli avversari potranno spendere sul campo dell’Olimpico, è di centrare il risultato pieno per non soffrire il ritorno in Spagna.

La squadra allenata da Ranieri è reduce da un momento positivo in campionato, ma l’Europa – si sa – è altra cosa e nel tentativo di non sprecare il favore del pubblico e del campo si dovranno spendere tutte le risorse utili, soprattutto dopo le polemiche scaturite in merito alla conduzione arbitrale contro il Porto da parte del tecnico giallorosso.

Ecco riepilogate di seguito le informazioni fondamentali inerenti al match:

Partita: Roma-Athletic Bilbao

Dove: Olimpico di Roma

Quando: giovedì 6 marzo 2025

Orario: 21:00

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Europa League

A che ora e dove vedere Roma-Athletic Bilbao in tv

Chi vorrà seguire in tempo reale l’andata di questi ottavi di Europa League, versione 2024/25, potrà seguirla live su Sky, che seguirà la diretta di Roma-Athletic Bilbao a partire dalle 21 su Sky Sport.

Gli abbonati potranno seguire il match sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K.

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa League, con Mario Giunta alla conduzione insieme ai suoi ospiti Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi per commentare Roma e Lazio e l’esito della sfida della Fiorentina. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando.

Abbonati a Sky per non perderti la nuova Europa League in tv e streaming!

Roma-Athletic Bilbao in streaming

Come di consueto, quanti vorranno collegarsi e vedere la partita della Roma in streaming potranno seguire live la sfida anche collegandosi da mobile e da altri device registrati.

Gli utenti interessati a Roma-Athletic Bilbao dovranno connettersi attraverso smart tv o i propri device, tablet e smartphone, e ricorrere a NOW oppure scaricare l’app Sky GO disponibile per gli abbonati Sky.

Le probabili formazioni

Capitolo probabili formazioni. Ranieri conta di replicare l’undici che lo ha rassicurato con Celik più di Hummels in difesa, Cristante rileva lo squalificato Paredes, Saelemaekers a destra, Pellegrini favorito su Pisilli, Dybala e Dovbyk certezze in attacco, invece.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Pellegrini, Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Pellegrini, Dybala, Dovbyk. All. Ranieri. ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simon; De Marcos, Vivian, Yeray, Yuri; Prados, Jauregizar; Iñaki Williams, Unai Gomez, Nico Williams; Guruzeta. All. Valverde.

L’arbitro, chi è e precedente