Roma-Cagliari, moviola: arbitro in confusione sui rigori, quanti errori

La prova di Marcenaro all’Olimpico analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli. Il fischietto ligure ha ammonito un giocatore per squadra

06-02-2024 07:04

Giovane ma di belle speranze l’arbitro Marcenaro, designato da Rocchi per Roma-Cagliari. Il fischietto ligure classe 92′ nel corso di questa stagione calcistica ha arbitrato 11 partite: sette di Serie A, tre del campionato di Serie B ed una di Protathlima Cyta. I suoi numeri parlano di 61 cartellini gialli, 2 rossi e 2 calci di rigore concessi; la sua media si attesta quindi di poco sotto le 6 sanzioni ma come se l’è cavata ieri nel posticipo del lunedì all’Olimpico?

I precedenti di Marcenaro con Roma e Cagliari

C’era un solo precedente con i giallorossi: una vittoria col Sassuolo 1-2. Il direttore di gara era stato accusato da Mourinho alla vigilia: “L’arbitro mi preoccupa, lo abbiamo avuto tre volte come quarto uomo e la sensazione è che non abbia la stabilità emozionale per una gara di questa livello”. Solo due erano i precedenti con i sardi, l’ultimo nella sfida dello stadio Maradona persa 2-1 contro il Napoli. L’altro precedente risaliva alla 15a giornata della stagione 2021-2022, un pareggio senza reti contro l’Hellas Verona.

Marcenaro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Valeriani e Pagliardini, con IV Uomo Rapuano, al Var Abisso e all’Avar Aureliano l’arbitro ha ammonito due giocatori, di cui uno della squadra di Ranieri: Paredes (R), Nandez (C)

Roma-Cagliari, i casi dubbi

Questi i principali episodi da moviola. Al 41’ gol annullato alla Roma per fuorigioco di Lukaku su un’imbucata verticale, il belga si trova oltre Makoumbou nella posizione. Al 43’ Lapadula in area su Llorente, sembra che il difensore in caduta tocchi l’attaccante, non c’è fallo di mano, ma la prima irregolarità la commette il bomber del Cagliari con uno step on foot sullo spagnolo. L’arbitro fischia il rigore ma una revisione al Var cambia la decisione iniziale. Al 49’ Cristante spizza, Petagna tocca con la mano vicino al corpo. Rigore per la Roma. Qualche dubbio sulla decisione. All’86’ Karsdorp trova l’imbucata in profondità per Bove che firma la rete del virtuale 5-0, ma il centrocampista era in fuorigioco.

Per Marelli non c’era il rigore per la Roma

A fare chiarezza è Luca Marelli che su DAZN ha commentato i due rigori della partita, il primo revocato al Cagliari e il secondo assegnato alla Roma: “Il primo rigore non era facilissimo da interpretare. Onestamente anche io vedendola in diretta pensavo fosse rigore. Ci sono stati due falli in questa azione: il primo di Lapadula, step on foot, e poi quello di Llorente su Lapadula. Viene punito il primo fallo e dunque è stato correttamente revocato. Poi c’è stato il calcio di rigore per la Roma che a mio parere non doveva essere assegnato. La mano di Petagna è alta, ma è all’altezza della spalla. Se non avesse colpito con la mano, avrebbe colpito con la spalla”. Nel complesso poco convincente Marcenaro in Roma-Cagliari.