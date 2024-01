Roma, De Rossi da sponsor di Mourinho a suo erede: come giocherà il nuovo allenatore

In passato il nuovo tecnico giallorosso aveva difeso l’allenatore portoghese dalle critiche dell’ambiente della capitale. La sua squadra avrà ancora la difesa a tre, ma anche un approccio “giochista”

16-01-2024 14:26

Amatissimo dalla stragrande maggioranza dei tifosi della Roma, José Mourinho ha subito critiche da parte di una minoranza dell’ambiente giallorosso sin dal suo arrivo: nel 2021 a difenderlo fu proprio Daniele De Rossi, bandiera romanista, che sarà il successore del portoghese in panchina. Ma come giocherà il nuovo allenatore della Roma?

Roma, quando De Rossi difese Mourinho

Ha vinto una Conference League, ha sfiorato l’Europa League ma soprattutto ha conquistato i tifosi della Roma, tornati compatti a sostenere i giallorossi all’Olimpico: sono stati questi i successi di José Mourinho nella capitale. Tuttavia sin dall’inizio della sua avventura alla Roma lo Special One è finito spesso nel mirino della critica, anche da parte di una minoranza della tifoseria. Dopo la sconfitta per 3-2 di Venezia, nel novembre 2021, fu proprio Daniele De Rossi, oggi suo erede sulla panchina della Roma, a prendere le difese di Mou.

“Penso che se stiamo qua e parliamo di Mourinho come un problema della Roma abbiamo sbagliato tutto – disse allora De Rossi – Se prendi tutti gli altri allenatori di A messi insieme, lui ha vinto di più. Chapeau. Bisogna puntare su di lui, è un grande tecnico, un motivatore, un allenatore a 360 gradi. Sa come gestire il gruppo, sa quello che deve dire e fare. Io punto sempre su questi personaggi: bisogna stare vicini a lui”.

Roma, la breve carriera da allenatore di De Rossi

A distanza di oltre due anni, la Roma ha dato il benservito a Mourinho, chiamando a sostituirlo proprio De Rossi, bandiera della Roma con un’esperienza ancora limitata da allenatore: dopo l’avventura al Boca Juniors – unica altra squadra di club per cui ha giocato in carriera – il centrocampista si ritirò nel 2020 per entrare poi nel 2021 a far parte dello staff della Nazionale al seguito dell’ex c.t. Roberto Mancini. Da ottobre 2022 a febbraio 2023 l’unica esperienza da tecnico di una squadra di club, la Spal, da cui venne esonerato il giorno di San Valentino.

Roma, come giocherà De Rossi?

Ma come giocherà la Roma di De Rossi? Quando arrivò alla Spal, l’ex centrocampista cambiò il sistema di gioco basandolo su una difesa a tre e alternando 3-5-2, 3-4-1-2 e 3-4-2-1: da questo punto di vista, dunque, in giallorosso De Rossi non dovrebbe proporre rivoluzioni, continuando a insistere sulla linea a tre che ha caratterizzato la gestione Mourinho. Il modulo, però, è solo uno degli elementi che caratterizzano l’identità di un allenatore.

Il modo di giocare della Roma, dunque, potrebbe essere rivoluzionato dal nuovo tecnico, che in passato ha parlato della sua stima per Luis Enrique e Spalletti, due allenatori decisamente “giochisti”, lontanissimi dall’approccio “resultatista” di Mou. Con cui, però, De Rossi condivide l’occhio per i giovani talenti, ereditato probabilmente dal padre Alberto, storico tecnico della Primavera giallorossa: giocatori come Bove, Huijsen, Zalewski e anche Svilar potrebbero diventare elementi chiave della sua Roma.