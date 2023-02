Lo Special One mastica amaro dopo la sconfitta per 1-0 in Austria contro il Salisburgo

16-02-2023 21:27

Roma beffata alla Red Bull Arena dal Salisburgo nella gara d’andata dei playoff di Europa League: dopo aver colpito due legni e aver sprecato altre occasioni, i giallorossi sono stati piegati nel finale di partita da una rete di Capaldo.

Nel post match il tecnico dei capitolini José Mourinho non ha nascosto la sua stizza per gli errori dei suoi attaccanti e per alcune situazioni arbitrali che a suo dire hanno fortemente penalizzato la sua squadra.



Mourinho: “Il cambio d’arbitro ci ha svantaggiato”

In particolare Mourinho ha commentato il sorprendente cambio d’arbitro avvenuto pochi minuti prima dell’inizio del match: lo svedese Nyberg all’ultimo momento è stato sostituito dall’olandese Higler, un fischietto con minore esperienza. L’Uefa non ha dato spiegazioni per quanto accaduto.

“Abbiamo dominato la partita, sempre avuto il controllo. Una partita tranquilla per Rui Patricio. Abbiamo sbagliato dei gol incredibili, e ci manca un rigore netto per noi nel primo tempo. Siamo stati sfortunati anche con il cambio d’arbitro all’ultimo momento. E prendere gol così è ingiusto, ma questo è il calcio”.

Mourinho: “Bisogna mettere la palla dentro”

“Bisogna mettere la palla dentro e se non la metti, corri il rischio – ha continuato irritato il tecnico portoghese -. Sappiamo le qualità che abbiamo e conosciamo le nostre limitazioni. Quando la squadra dà tutto quello che può, non ci sarà mai una parola negativa da parte mia”.

Mourinho: “Dybala? Da valutare”

A preoccupare i tifosi della Roma sono soprattutto le condizioni di Paulo Dybala: la Joya è uscita all’intervallo a causa di un problema al flessore che sarà valutato nei prossimi giorni.

Mourinho incrocia le dita per il suo miglior giocatore: “Non so in che condizioni sia, ha detto che non se la sentiva e non riusciva a continuare. Non so se sia un infortunio. Quando è uscito ho spostato El Shaarawy perché ci serviva dinamismo, poi abbiamo cambiato Abraham per Belotti. Quando abbiamo preso gol non c’è stato più niente da fare”.