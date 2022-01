Roma, incidente in auto per Tammy Abraham: cosa è successo

03-01-2022 13:48

Disavventura nella mattinata di lunedì per l’attaccante della Roma Tammy Abraham, che mentre si recava a Trigoria per l’allenamento odierno è stato coinvolto in un incidente stradale.

Roma, incidente per Abraham: cosa è successo

L’ex punta del Chelsea, al volante della sua Porsche Cayenne, nei pressi del centro commerciale Euroma2, vicino al suo appartamento, ha tamponato un’utilitaria guidata da una signora.

Né il calciatore, né la donna sono rimasti contusi. Abraham, riporta la Gazzetta dello Sport, è sceso dall’auto per verificare le condizioni della conducente e spiegare la dinamica dell’incidente. Non è stato necessario l’intervento dei vigili della municipale, tutto si è risolto con la constatazione amichevole. Poi il giocatore si diretto a Trigoria dove si è regolarmente allenato.

Roma, Abraham multato in passato per alta velocità

Alcune settimane fa i tabloid britannici avevano riportato che l’attaccante della Roma è stato multato per aver oltrepassato i limiti di velocità in località Putney, a ovest di Londra. Un episodio avvenuto un anno prima: il giocatore in quell’occasione era alla guida della sua Lamborghini, e stava andando a 47 miglia orarie dove il limite era di 20: Abraham ha pagato 826 sterline (980 euro) di multa. Tolti anche 6 punti dalla sua patente.

Abraham: le sue condizioni in vista del Milan

L’ex Chelsea è stato costretto ad uscire dal campo all’inizio del secondo tempo del match contro la Sampdoria, l’ultimo del 2021, per una forte contusione alla caviglia. Il giocatore ha però pienamente recuperato dall’infortunio, e in questi giorni sta effettuando senza problemi la preparazione in vista della partita contro il Milan del 6 gennaio che segnerà la ripresa del campionato dei giallorossi.

Elemento cruciale per Mourinho, Abraham ha segnato in questa stagione 12 reti in 25 partite tra campionato e coppe, oltre a realizzare tre assist.

