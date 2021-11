Roma, la richiesta dei tifosi: "Ora non fatelo andare via"

04-11-2021 22:59

Dopo la disfatta dell’andata, la Roma soffre anche in casa contro il Bodo/Glimt e strappa un pareggio sofferto. Si chiude 2-2, con i norvegesi che arrivano dalle parti di Rui Patricio due volte e fanno malissimo. Apre il grandissimo gol di Solbakken a un soffio del riposo, chiude la deviazione ravvicinata di Ibanez. In mezzo, pareggio di El Shaarawy e il secondo vantaggio del Bodo firmato Botheim. Sui social, i tifosi giallorossi faticano a crederci, non cercano alibi e, anzi, maturano una speranza di mercato.

Roma-Bodo/Glimt, bufera su Zaniolo e Mourinho

Il primo tempo regala una Roma più di nervi che di idee. I giallorossi creano qualche buona occasione, ma scoprono il fianco e il Bodo/Glimt sembra sempre potersi rendere pericoloso in ripartenza. Sui social, i tifosi faticano a crederci. C’è chi scrive: “Incredibile come il Bodo sappia sempre dove piazzare la palla ed i giocatori muoversi in campo mentre la Roma è imbarazzante come al solito. Ma il problema erano le riserve…?! Che tristezza”, un tifoso commenta: “Aveva ragione Mourinho: il Bodo è più forte della Roma” e un altro chiede: “Noi semo sicuri che questi 6 gol ce l’hanno fatti pe c**o?”.

Al 1′ di recupero, i fantasmi si materializzano nella straordinaria rete di Ola Solbakken, che di prima intenzione dal limite mette la sfera sotto il sette alla destra di Rui Patricio e porta avanti i norvegesi. Qualcuno scrive: “Incredibile” e ancora: “Ma siamo sicuri che sia il Bodo e non la squadra C del Real Madrid? Mi che gol!!”. In tanti, poi, se la prendono con Zaniolo, reo di non aver servito un Abraham solissimo a centro area pochi minuti prima dello svantaggio: “Se Zaniolo l’avesse passata prima… Tacci sua“, “Zaniolo sei inutile, come te la deve chiedere la palla Abraham? Con i cartelloni?”, “Zaniolo che non la passa mai ha parecchio rotto il c***o”.

Così, a fine primo tempo, anche Mourinho ha la sua buona dose di critiche: “Se questa Roma la allenasse ancora Fonseca sarebbe già stato crocifisso ed esposto al pubblico in piazza. Invece con Mourinho va tutto bene, semmai e solo colpa dei giocatori o della società. Contenti voi…”, scrive un tifoso, e un altro commenta: “Il primo tempo rispecchia la stagione. Non c’è uno spartito, non ci sono idee, a prescindere dagli interpreti e dagli avversari”, “L’effetto Mourinho svanisce”.

A inizio ripresa la Roma sembra una squadra diversa e, dopo un tocco con il braccio in area di un difensore del Bodo non ravvisato anche perché in Conference League non è previsto il VAR, trova il pareggio con El Shaarawy, ottimamente assistito da Zaniolo. “Namo a vince’!” scrive un tifoso, e anche: “Daje faraonee“. Al 20′ però, il Bodo torna avanti grazie all’incornata a rimorchio di Botheim che insacca il punto dell’1-2 con la difesa della Roma completamente fuori giri. Qualcuno ammette: “Una difesa di bamboline di marmo. Detto ciò, sti norvegesi giocano” e ancora: “Da Fonseca a Mourinho downgrade pazzesco”, “Disastrosa la difesa della Roma”.

Al secondo possibile rigore non concesso, i tifosi dimostrano di averne abbastanza. Qualcuno scrive: “Ok, non deve essere un alibi, ma non usare il VAR solo perché in certi campionati non viene usato è vergognoso. O lo usi oppure non partecipi alle competizioni europee”. E quando il palo respinge il colpo di testa da due passi di Mancini, un tifoso suggerisce: “Comunque siamo veramente nel periodo più sfortunato della storia!! Una gita a Lourdes la metterei in programma”. All’83’ Ibanez trova il 2-2 e riaccende la speranza: “Speriamo questo episodio cambi l’inerzia della partita. Roma un bel po’ disastrosa ma anche jellata”, ma il risultato non cambia più.

Al temine, così come durante il match, in molti non nascondono il proprio apprezzamento per Solbakken: “Solbakken va comprato adesso“, scrive qualcuno, oppure: “Mamma Solbakken sbrighiamoci a fargli firmare un precontratto su un fazzoletto prima che sia troppo tardi”, “Comunque un pensierino a Solbakken io lo farei”, “Fossi in Tiago Pinto, stasera Solbakken come cavolo se chiama, non lo farei tornare in Norvegia. Lo tessererei immediatamente”, “Comunque sul serio cominciamo a fare un pensierino su sti giovani talenti del Bodo, io Solbakken o Botheim li prenderei subito, soprattutto il primo”.

