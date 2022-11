06-11-2022 20:02

E’ la Lazio ad aggiudicarsi il derby della Capitale contro la Roma. La squadra di José Mourinho si deve arrendere a quella di Sarri dopo 90 minuti di grande equilibrio, poco spettacolo ed un solo gol. A decidere il match è la rete di Felipe Anderson nel primo tempo con il biancoceleste che viene decisamente aiutato da un erroraccio in fase di costruzione del difensore della Roma, Ibañez.

Roma-Lazio, il clamoroso errore di Ibañez

Il derby Roma-Lazio non è una gara come le altre, spesso non conta giocare bene ma riuscire a sbagliare di meno. E nel primo tempo a regalare il gol del vantaggio alla Lazio ci pensa un errore clamoroso di Ibañez che permette a Felipe Anderson di trovare il gol del vantaggio. Sui social i tifosi non perdonano: “Spero che Mourinho lo prenda per il collo e lo usi da esempio per tutti gli altri. Primo tempo vergognoso”. Sono in tanti a prendersela con il giocatore: “Sono 3 anni che ci fa perdere almeno 10-12 punti a stagione, veramente una cosa indecorosa, assurdo vederlo ancora in serie A”.

Per i tifosi della Roma, l’errore è davvero imperdonabile. “Speriamo che salti i Mondiali – dice Eric – così almeno la prossima volta sta più attento”. Per il giocatore brasiliano non si tratta del primo errore del genere e per questo i fan giallorossi hanno ancora di più il dente avvelenato: “Sta diventando sempre più il protagonista dei derby, ma in negativo”.

Roma-Lazio: anche Mourinho finisce nel mirino

I tifosi della Roma sono davvero delusi per il passo falso nel derby e stavolta nel mirino finisce anche uno degli eroi giallorossi come Mourinho: “Il gioco, se così vogliamo chiamarlo, della Roma è una roba da anni 60/70. Lanci lunghi e pedalare”. Mentre Michel commenta: “Spero Mourinho abbia la decenza di non dire nulla sull’arbitro”. Il ko nel derby viene vissuto sempre con maggiore carico emotivo in positivo e in negativi: “Prendi un ex allenatore di successo, dagli in mano una squadra modesta e i risultati saranno modesti. Anzi l’anno scorso ha fatto più del dovuto”.

Roma-Lazio, l’infortunio di Pellegrini è un segnale

La domenica difficile della formazione giallorossa continua anche nel secondo tempo quando la squadra di Mourinho è costretta a fare a meno di Pellegrini che si ferma a causa di un problema ai flessori. Per i tifosi sembra un segnale: “Se esce lui vuol dire che oggi non è proprio giornata”. Mentre per Fede ala sostituzione andava anche anticipata: “E’ stato insensato tenerlo in campo dopo quel primo tempo. Non ci voleva un infortuno per capire che non fosse propriamente la sua partita”. Mentre Michele se la prende con Mourinho: “Si vedeva che non si teneva in piedi. Andava gestito meglio questo cambio, andava fatto prima”.