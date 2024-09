Roma, Pellegrini e Cristante salutano De Rossi dopo la contestazione a Trigoria: l'ex Lazio Caicedo se la ride

Non si placa la bufera tra i supporter giallorossi: persino i messaggi social dei calciatori per il tecnico esonerato finiscono nel mirino, mentre l'ecuadoriano punge.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Difficilmente calciatori e tifosi della Roma dimenticheranno la giornata dell’esonero di Daniele De Rossi. Il tecnico-bandiera, che l’anno scorso aveva preso il posto di José Mourinho, è stato silurato dopo quattro giornate, in cui i giallorossi hanno colto tre pareggi, una sconfitta e nessuna vittoria. L’amarezza, la delusione, poi il caos e la tensione, con le clamorose contestazioni a Trigoria. E infine, i saluti. Gli arrivederci e i ringraziamenti a un allenatore che i colori giallorossi continuerà ad averli nel cuore e nel sangue. Ma c’è anche chi non è riuscito a trattenere le risate. Un ex laziale, Felipe Caicedo.

Roma, il saluto di Pellegrini a De Rossi

Pomeriggio decisamente turbolento per Lorenzo Pellegrini. Il capitano è stato tra i calciatori più contestati a Trigoria da parte dei tifosi esasperati. Qualcuno lo ha “accusato” di aver contribuito a far fuori De Rossi, insieme ad altri giocatori. Rientrato a casa, Pellegrini ha rivolto un pensiero affettuoso a DDR su Instagram: “Grazie per tutto quello che sei sempre stato con me… un punto di riferimento da quando ero piccolo, un compagno e amico, un capitano, un mister. Ti auguro il meglio perché te lo meriti come Uomo e come Professionista e sono sicuro che raggiungerai tutto quello che vorrai. In bocca al lupo Mister. Ti voglio bene Daniele”.

Cristante, messaggio d’addio e polemiche

Toccanti pure le parole d’addio di Bryan Cristante, un altro calciatore accusato pesantemente e in modo reiterato da diversi supporter della Roma di aver “brigato” per favorire l’allontanamento di De Rossi. “Grazie mister per questi mesi vissuti insieme e per tutto quello che ci hai dato“, il saluto dell’ex atalantino. Che però in tanti non hanno reputato “sincero”. “Ma soltanto a me sembrano parole vere solo quelle di Stephan?”, chiede un fan. “Mazza, te sei sprecato co le parole eh”, un altro commento improntato al sarcasmo. “Manco la vergogna c’avete te e gli amichetti tuoi”, un’altra considerazione tranchant.

Esonero De Rossi, Caicedo fa lo spiritoso

Ma se sulla sponda giallorossa è il momento della delusione e delle polemiche, tra i laziali sono ore di spasso assoluto. Le disavventure dei “cugini”, si sa, sono seconde in fatto di soddisfazione solo ai successi della propria squadra del cuore. L’attaccante ecuadoriano Felipe Caicedo, alla Lazio dal 2017 al 2021 e oggi svincolato dopo un paio di fugaci esperienze al Genoa e persino all’Inter, ha commentato in modo colorito la notizia dell’esonero di De Rossi diffusa su X dal giornalista Gianluca Di Marzio: “Er sord out”, la replica divertita del sudamericano, con riferimento al compiacimento dei tifosi giallorossi per essere sempre al fianco della propria squadra in ogni momento.