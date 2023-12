Roma-Renato Sanches, addio imminente: tornerà al Psg dopo sei mesi

Si è praticamente conclusa l'avventura del centrocampista portoghese in maglia giallorossa: Tiago Pinto vuole rispedirlo in Francia e liberare un posto nella lista Uefa per Azmoun o Kristensen

27-12-2023 20:14

Bastano sei mesi per perdere una scommessa da molti annunciata come vincente? Nel tritatutto del calcio moderno evidentemente sì: protagonisti, Renato Sanches e la Roma. Con tanto di deposito di cenere sul capo da parte di Tiago Pinto: colui il quale aveva voluto fortemente questa scommessa.

Renato Sanches torna al Psg

Il gm giallorosso, infatti, durante la sessione estiva di calciomercato aveva garantito sul rendimento e la tenuta fisica del centrocampista portoghese, ma ora – come riporta la Gazzetta dello Sport – sembra pronto a rispedire il portoghese al mittente. Pinto sarebbe infatti intenzionato a chiedere al Paris Saint-Germain di interrompere il prestito del numero 20 già durante il mese di gennaio. Un ‘ipotesi che è già qualcosa in più di un’indiscrezione, visto che la rosea parla di contatto imminente tra la Roma ed il Psg per concludere rapidamente il prestito del giocatore, sempre a patto che il mega-procuratore Jorge Mendes gli trovi rapidamente una squadra.

Renato Sanches, l’indizio social

Ulteriore indizio per l’addio imminente alla Capitale, è arrivata come spesso succede dai social. Sanches ha infatti modificato la sua immagine del profilo di Instagram, sostituendo quella che lo raffigurava con la casacca giallorossa con una tutta nera. Dalla bio del giocatore è inoltre sparito qualsiasi riferimento alla Roma, anche se sono rimasti alcuni post in maglia giallorossa, il più recente dei quale risale comunque a quattordici settimane fa. Ma d’altronde i numeri parlano chiaro, e il centrocampista non si è rivelato la risorsa che a Trigoria immaginavano, risultando spesso indisponibile e di fatto non aiutando la squadra di José Mourinho.

Roma-Renato Sanches, feeling mai sbocciato

il portoghese ha infatti giocato appena 228 minuti in questa annata, sparpagliati su nove presenze complessive tra campionato ed Europa League. Un gol, in Serie A nel più che rotondo 7-0 all’Empoli, concluso peraltro a fine primo tempo. Il suo addio – e non sembra che il PSG possa fare le barricate per evitarlo – potrebbe aiutare la Roma proprio in Europa: il club capitolino potrebbe infatti inserire in lista Uefa uno tra Azmoun e Kristensen.

Roma, Mourinho fa chiarezza sul possibile arrivo di Bonucci in giallorosso