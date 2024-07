Roma-Tolosa ad Ancona annullata: la Prefettura teme scontri tra ultras giallorossi e marchigiani

Le autorità hanno paura che i supporter anconetani, gemellati con i tifosi del Napoli, possano rendersi protagonisti di incidenti con i romanisti

Annullata l’amichevole tra Roma e Tolosa in programma il 27 luglio ad Ancona: la Prefettura ha ordinato di cancellare l’incontro temendo scontri tra i tifosi giallorossi e quelli dell’Ancona, gemellati con gli ultras del Napoli.

Cancellata Roma-Tolosa ad Ancona

La rivalità tra gli ultras della Roma e quelli del Napoli influisce anche sul pre-campionato dei giallorossi. La Prefettura di Ancona ha infatti deciso di annullare l’amichevole tra i giallorossi e il Tolosa prevista allo Stadio del Conero alle ore 20 del 27 luglio. Una decisione dettata dal gemellaggio tra gli ultras marchigiani e quelli del Napoli: le autorità temevano infatti che i tifosi anconetani potessero rendersi protagonisti di scontri con quelli romanisti.

Tifosi dell’Ancona gemellati con gli ultras del Napoli

La partita tra Roma e Tolosa è stata dunque cancellata per motivi di ordine pubblico. A rendere ancora più alto il pericolo di incidenti, il fatto che il Napoli inizierà presto la seconda parte del suo ritiro a Castel di Sangro, ovvero a pochi chilometri dal capoluogo marchigiano. Da lì, secondo la Prefettura, sarebbe facile per loro raggiungere Ancona e unirsi ai tifosi marchigiani per partecipare ai tafferugli contro i romanisti.

Roma e Napoli, la rivalità ultras e la morte di Ciro Esposito

Negli ultimi 20 anni sono innumerevoli gli episodi di violenza tra ultras della Roma e del Napoli, culminati nella tragedia del 3 maggio 2014, giorno della finale di Coppa Italia all’Olimpico tra la squadra partenopea e la Fiorentina, quando il tifoso partenopeo Ciro Esposito, 26 anni, venne ferito insieme ad altri due supporter napoletani da alcuni colpi d’arma da fuoco esplosi dall’ex capo ultras romanista Daniele De Santis, poi condannato a 26 anni di carcere (ridotti a 16).