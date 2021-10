Roma, Zaniolo verso il forfait col Napoli: ecco quando può tornare

19-10-2021 19:18

Quanta sfortuna per Nicolò Zaniolo. Il giovane trequartista romano, fermo da praticamente due anni per una doppia rottura del legamento crociato del ginocchio, si è infortunato nel corso della partita di domenica contro la Juventus, vincente alla fine per 1-0 contro i giallorossi.

Gli esami sostenuti dal giocatore hanno scongiurato qualsiasi lesione alle ginocchia, e Zaniolo vorrebbe già essere in campo per la prossima partita di campionato in programma contro il Napoli di Luciano Spalletti. Tuttavia, lo staff medico e i fisioterapisti della Roma sono cauti, e stanno ancora decidendo quale tipo di terapia far seguire al giovane trequartista. Probabile dunque un forfait per la sfida coi partenopei, con Zaniolo che dovrebbe tornare a disposizione per la sfida col Milan, subito dopo la trasferta in programma a Cagliari.

