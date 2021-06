Belgio-Russia 3-0: doppio Lukaku, Diavoli Rossi sul velluto

Il Belgio non sbaglia e si presenta a Euro 2020 con una vittoria pesante. I Diavoli Rossi, considerati da molti tra i favoriti d’obbligo per la vittoria finale della massima competizione continentale, hanno superato la Russia con un 2-0 figlio di una buona prova di forza.

A San Pietroburgo, la partita non è mai parsa realmente in bilico, visto che gli uomini di Roberto Martinez hanno fin da subito dato l’impressione di poter gestire a proprio piacimento i ritmi della contesa. Già al 10’ il vantaggio belga: cross dalla destra di Castagne, Lukaku è in evidente posizione irregolare in area, ma viene rimesso in gioco da un grave errore di Semenov che, nel non riuscire a spazzare, di fatto serve all’attaccante il più comodo dei palloni, uno di quelli che vanno solo messi alle spalle del portiere. Lukaku non sbaglia e dopo la marcatura corre verso la telecamera più vicina per dedicare la rete ad Eriksen: “Chris, I love You”.

Avanti di un goal, il Belgio continua a comandare il gioco, complice anche l’atteggiamento di una Russia che fatica non poco ad imbastire un qualcosa di importante dalla metà campo in su. I Diavoli Rossi ci provano ancora con Dendoncker e Thorgan Hazard, prima di trovare il raddoppio al 34’: traversone di Carrasco dalla sinistra, Shunin si fa ingannare dalla traiettoria del pallone e lo respinge sui piedi di Meunier che da distanza ravvicinata insacca. E’ 2-0.

La Russia non riesce a reagire e in pieno recupero di prima frazione è Carrasco a portare il Belgio ad un passo dal tris.

Nella ripresa Cherchesov prova a ridisegnare la sua squadra con un modulo meno offensivo e più equilibrato e la cosa dà i suoi frutti. La Russia, pur senza fare cose mirabolanti, dimostra di poter tenere meglio il campo, ma di fatto pericoli dalle parti di Courtois non ne arrivano.

Il Belgio, nel finale, gestisce la situazione senza particolari affanni ed anzi nel finale trova anche il goal del 3-0 con il solito Lukaku, mandando definitivamente in archivio la gara.

I Diavoli Rossi mettono quindi in cascina i primi tre punti del torneo, quelli che gli consentono di salire momentaneamente in vetta alla classifica del Gruppo B al fianco della Finlandia.

IL TABELLINO

BELGIO-RUSSIA 3-0

Marcatori: 10’ Lukaku, 34’ Meunier, 88′ Lukaku

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Vertonghen (77’ Vermaelen), Boyata, Alderweireld; Castagne (27’ Meunier), Tielemans, Dendoncker, Carrasco (77’ Praet); Mertens (72’ E. Hazard), T. Hazard; Lukaku. All. Martinez

RUSSIA (4-2-3-1): Shunin; Fernandes, Dzhikiya, Semenov, Zhirkov (43’ Karavaev); Zobnin (63’ Mukhin), Ozdoev; Kuzyaev (30’ Cheryshev, 63’ Miranchuk), Golovin, Barinov (46’ Diveyev); Dzyuba. All. Cherchesov

Arbitro: Mateu Lahoz (ESP)

Ammoniti: –

Espulsi: –

OMNISPORT | 12-06-2021 23:04