Milan-Napoli, la decisione del Giudice sportivo sui cori discriminatori. Ammenda anche per Allegri

Il Giudice Sportivo ha multato il Milan per "i cori beceri" rivolti dai propri tifosi all'indirizzo dei sostenitori del Napoli. Ammenda per Allegri per il post Juve-Udinese

13-02-2024 15:16

Tra le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 24esima giornata di Serie A spicca la multa da ottomila euro inflitta al Milan per i “cori beceri” dei tifosi rossoneri all’indirizzo del Napoli e dei napoletani e per gli insulti all’arbitro. Ammenda anche per Allegri dopo Juve-Udinese.

Il Giudice Sportivo punisce il Milan: la motivazione della sentenza

Nel comunicato ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo e in riferimento al big match di San Siro si legge che al Milan è stata comminata una multa da ottomila euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti della tifoseria della squadra avversaria (il Napoli, ndr) e dal 5° al 7° del secondo tempo, cori insultanti nei confronti dell’arbitro (Doveri, ndr)”. Oltre al club rossonero, hanno ricevuto multe anche Inter, Bologna e Salernitana.

Milan-Napoli, che cosa è successo a San Siro: da Geolier ai cori razzisti

Dagli sfottò agli insulti razzisti il passo è stato breve. Questi ultimi arrivano da una tifoseria che solo poche settimane fa aveva visto un proprio calciatore – Maignan – essere bersaglio di cori odiosi al Bluenergy Stadium di Udine. Ma evidentemente nel calcio si ha memoria corta. E così, dopo alcune prese in giro assolutamente lecite con riferimento alla sconfitta di Geolier al Festival di Sanremo, in curva sono apparsi due striscioni che di ironico avevano ben poco. “Milan-Napoli: no alla tessera, sì al passaporto” e “Com’è andato il viaggio stasera? Coda in frontiera?”: si leggeva. A seguire i soliti cori beceri: “Da odio Napoli” “Napoli colera” a “Senti che puzza scappano anche i cani…”.

Ammenda anche per Allegri: ecco cosa ha fatto il tecnico della Juventus

Per Max Allegri ammenda di 10mila euro con diffida per aver rivolto “una critica irrispettosa al direttore di gara” (Abisso, ndr) negli spogliatoi al termine della sfida dello Stadium persa dalla Juventus contro l’Udinese. Inoltre squalificato per una giornata il preparatore atletico della Juve Simone Folletti “per avere, al 3° del secondo tempo, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Quarto Ufficiale”. Ecco, invece, tutti i calciatori che salteranno il prossimo turno di campionato per squalifica: Bradaric (Salernitana), Aresti (Cagliari), Romagnoli A. (Lazio), Vecino (Lazio), Tameze (Torino), Romagnoli S. (Frosinone), Juan Jesus (Napoli), Bremer (Juventus) e Martinez Quarta (Fiorentina).

