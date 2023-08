Serie B, terza giornata risultati e marcatori: colpacci Palermo, Parma e Modena, si sblocca l'Ascoli

Tutti i risultati e i marcatori della gare valevoli per la 3a giornata di Serie B. Vittorie pesanti in trasferta per Palermo, Parma e Modena, l'Ascoli travolge la Feralpisalò.

29-08-2023 22:49

Tre vittorie esterne e una goleada casalinga: la terza giornata del campionato di serie B regala gol ed emozioni a grappoli. Il Parma vince ancora – a Pisa – e si mantiene a punteggio pieno, così come il Modena che però ha giocato una partita in meno. Successo pesante in trasferta anche per il Palermo, corsaro a Reggio Emilia. Prima gioia per l’Ascoli, che supera con un netto 3-0 la Feralpisalò.

Reggiana-Palermo 1-3: prima vittoria per i rosanero

Prima vittoria in campionato per il Palermo, che dopo l’occasione mancata a Bari – finale giocato in undici contro nove e rigore sbagliato – torna col bottino pieno dalla sfida sul campo della Reggiana. Tre a uno il finale per i rosanero, che sbloccano il risultato all’8′ con un guizzo dell’esperto difensore Lucioni, bravo a correggere in rete il pallone dopo una corta respinta di Pettinari: il VAR certifica che il pallone ha effettivamente oltrepassato per intero la linea di porta. A fine primo tempo, per giunta, la formazione di Nesta rimane in dieci: fallo da ultimo uomo di Marcandalli su Segre, rosso inevitabile.

Nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerica, gli emiliani si lanciano all’assalto. Il pareggio arriva al 20′ grazie al neo entrato Lanini, che beffa Pigliacelli con un tap-in da due passi. Il risultato di parità, però, dura appena sei minuti. È proprio Segre al 26′ a firmare il nuovo vantaggio del Palermo: bella azione corale, con Di Mariano che pennella un traversone perfetto per Segre, abile a spedire la palla in rete. Al 50′, poi, arriva il sigillo di Soleri, che batte Bardi e chiude tutti i giochi su perfetto invito di Valente.

Pisa-Parma 1-2: colpaccio dei ducali all’ultimo assalto

Vittoria in extremis per il Parma all’Arena Garibaldi: emiliani a punteggio pieno dopo tre gare. Pisa piegato 2-1 grazie a una rete di Colak nelle ultimissime battute di gara. Match aperto dalle rete di Bonny al 14′: l’attaccante del Parma supera Nicolas con la punta del piede, capitalizzando una pregevole iniziativa di Sohm. Al 28′, per giunta, il Pisa rimane in dieci per l’espulsione di Leverbe: Volpi, dopo consulto VAR, estrae il rosso per il difensore toscano, reo di aver trattenuto Bonny lanciato in porta.

Nella ripresa la parità numerica è ripristinata all’11’: espulso Coulibaly per somma di ammonizioni. Al 40′ il Pisa pareggia: rigore per fallo di Begic su Valoti (ancora una volta necessario il VAR), dal dischetto proprio Valoti supera Chichizola. Finita? No, perché al 4′ di recupero il Parma pesca il jolly con Colak: bella azione di Begic, scarico su Delprato e deviazione vincente dell’attaccante sul cross del terzino.

Ascoli-Feralpisalò 3-0: i marchigiani trovano gol e punti

Nel segno di Mazzone, l’Ascoli trova i primi gol e la prima vittoria in campionato. Tre a zero alla Feralpisalò, che rimane invece inchiodata al fondo della classifica. Successo ipotecato dai bianconeri grazie a un micidiale uno-due a cavallo della mezz’ora. Al 29′ è Mendes a insaccare di testa, battendo Pizzignacco sugli sviluppi di una punizione calciata da Manzari. Due minuti dopo è Rodriguez a firmare il raddoppio in scivolata, su cross di Giovane. Nella ripresa l’Ascoli cala il tris con Mendes, che al 32′ trasforma un rigore concesso per fallo di mano di Balestrero.

Cosenza-Modena 1-2: i gialloblu fanno festa in extremis

Seconda vittoria in altrettante gare per il Modena, che passa in extremis al San Vito-Marulla sul Cosenza (2-1) scavalcando i calabresi in classifica. Padroni di casa in vantaggio al 12′ con Tutino, a segno di testa su traversone dalla destra di Marras. A 5′ dall’intervallo il pareggio degli emiliani: Micai respinge un tiro di Manconi, sbuca Strizzolo e fa 1-1. A 3′ dal termine, poi, il Modena trova il gol vittoria: Tremolada lancia Manconi, Micai respinge ma arriva Abiuso che decide la partita.