Serie B, Pirlo vuol continuare striscia positiva, Catanzaro-Brescia il big-match, dove vedere le gare in tv

Serie B in campo con la 18a giornata: insidia Brescia per il Catanzaro. Venezia, Como e Cremonese a caccia del riscatto. La programmazione televisiva

22-12-2023 10:40

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

La Serie B torna in campo prima di Natale con una 18a giornata che promette spettacolo. La Sampdoria di Pirlo ha l’occasione di allungare la sua striscia positiva con il FeralpiSalò ultimo in classifica, la capolista Parma ospita una Ternana in gran spolvero. L’ambizioso Catanzaro dovrà vedersela col Brescia, in ripresa grazie alla cura Maran.

Serie B, i match clou della 18a giornata: Pirlo non vuole fermarsi

Partiamo dai piani alti. Una sola vittoria negli ultimi cinque turni per il Parma di Pecchia, che accoglie la Ternana al Tardini. Guai a sottovalutare gli ospiti, reduci da tre successi di fila. Venezia a caccia del riscatto: dopo due sconfitte, i lagunari devono tornare al successo contro un Lecco in crisi. Vengono da un ko anche Como, Cremonese e Catanzaro: per i lariani c’è l’altalenante Palermo, per i grigiorossi il Modena, per i calabresi l’insidioso Brescia che si sta ritrovando con Rolando Maran in panchina.

Alta tensione a Bari: in attesa dei rinforzi di gennaio (dal Napoli arriveranno Gaetano e Zerbin?), i galletti – tre ko nelle ultime quattro giornate – sono costretti a battere il Cosenza per rilanciarsi. La Sampdoria vuole continuare la scalata verso le zone più nobili della classifica.

L’occasione è propizia: Pirlo può centrare la sesta vittoria in sette partite ai danni del FeralpiSalò, cenerentola del torneo. Il ‘Maestro’, che ha saputo cambiare in corso, sembra aver finalmente trovato la quadra: Verre ed Esposito giocheranno a supporto di De Luca.

Serie B, il programma completo: si gioca sabato 23 dicembre

Cittadella-Spezia (ore 14:00)

Parma-Ternana

Como-Palermo

Cremonese-Modena

Venezia-Lecco

Catanzaro-Brescia (ore 15:00)

Pisa-Ascoli (ore 16:15)

Bari-Cosenza

Sudtirol-Reggiana

Sampdoria-FeralpiSalò

Serie B, dove vederla in tv e streaming

Non essendoci un’esclusiva, le partite del campionato di Serie B sono trasmesse sia su Dazn, attraverso l’app da installare sulla propria smart tv di ultima generazione, sia su Sky. Per quanto riguarda lo streaming, le opzioni sono diverse: le gare del torneo cadetto, in questo caso della 18a giornata, potranno essere viste tramite l’app di Dazn e quella di Sky (SkyGo), disponibili su pc, smartphone e tablet, e su Now, piattaforma che trasmette i contenuti del palinsesto targato Sky.